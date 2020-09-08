Від COVID-19 померли майже 900 тис. по всьому світу: статистика на 8 вересня. Оновлюється

Станом на вівторок, 8 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 27,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 197 685 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 75 тис., в США – 25 тис., а також в Бразилії – 10 тис. За час пандемії від вірусу померли вже 896 842 осіб (+4тис.).

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 27,4 млн осіб в світі. Worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 138 068 осіб. Померли 2 877 пацієнтів, одужали – 62 606.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,4 млн), Бразилія (більш 4,1 млн) і Індія (більше 4,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 24-е місце.

Індія вийшла на друге місце в світі за кількістю заражених COVID-19. Незважаючи на це, влада вирішили послабити в країні карантин.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні за станом на 8 вересня. РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Головне за 8 вересня:

01:53 – У Чернівецькій області за добу зафіксовано 159 нових випадків коронавірусу, повідомив глава ОДА Сергій Осачук.

Всього в регіоні заразився вже 11 431 особа, одужали – 6 689.

01:11 – Більшість громадян України не вважають, що коронавірусна інфекція COVID-19 є загрозою для них.

Згідно з опитуванням, 34% українців не сприймають її як особисту загрозу взагалі і 24% вважають, що це швидше за все не загроза.

00:05 – Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції "Sputnik V", розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії МОЗ Росії, пройшла випробування в лабораторіях Росздравнадзора і випущена в цивільний оборот. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я РФ.

00:00 – Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден заявив, що готовий зробити щеплення від коронавірусу хоч "завтра", навіть якщо через це він програє вибори 2020 року президентові Дональда Трампа.