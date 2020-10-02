Від COVID-19 померли майже 9 тисяч хворих за добу: статистика на 2 жовтня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 2 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 34,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 315 031 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 81 тис., в США – 47 тис., а також в Бразилії – 35 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 25,6 млн пацієнтів.

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Коронавірус у світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 213 028 осіб. Померли 4193 пацієнти, одужали – 94 443.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,4 млн), Індія (більше 6,3 млн) і Бразилія (більш 4,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Головне за 2 жовтня:

Колишня директорка зі зв'язків з громадськістю та одна з найближчих помічниць президента США Дональда Трампа Хоуп Хікс заразилася коронавірусом.

У Почаєві Тернопільської області 30 вересня від ускладнень коронавирусной хвороби помер лікар-терапевт Іван Венжіновіч у віці 51 року. Він працював в інфекційному відділенні місцевої лікарні і з перших днів пандемії боровся з COVID-19 на передовій.

За минулу добу, 1 жовтня, від коронавірусу в світі померли рекордні 8922 особи. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Рекорд по смертям від коронавірусу. Worldometers