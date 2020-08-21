Від COVID-19 померли майже 800 тис. по всьому світу: статистика на 21 серпня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 21 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 22,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 267 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 68 тис., в США – 45 тис., а також в Бразилії – 44 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 98 537 осіб, померли в період пандемії – 2 184.

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Коронавірусом заразилися понад 22,8 млн осіб в світі (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності COVID-19 (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 98 537 осіб. Померли 2 184 пацієнти, одужали – 50 441.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,7 млн), Бразилія (понад 3,5 млн) і Індія (більше 2,9 млн).

В Україні з 24 серпня почне діяти нове епідемічне зонування регіонів. У "червону" зону потрапили, зокрема, Коломия, Самбір, Чернівці.

Головне за 21 серпня:

05:43 – ВООЗ заявила про відсутність необхідності повторного карантину для боротьби з COVID-19.

01:57 – В Індії підтверджено вже понад 2,9 млн випадків коронавируса (+68 507 нових заражених за добу). При цьому більш 2,1 млн пацієнтів одужали і майже 55 тис. Померли.

01:53 – На Буковині кількість нових випадків захворювання коронавірусом за добу перевищила 200 осіб, що є новим антирекордом.

00:45 – У Бразилії кількість заражених COVID-19 перевищила 3,5 млн осіб. За добу було виявлено 41,562 нових випадків.