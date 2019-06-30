Віч-на-віч: у Путіна поскаржилися на жорстку розмову з Мей про Скрипалів

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент Росії Володимир Путін провели жорстку розмову щодо ситуації навколо отруєння екс-ГРУшника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Це сталося під час саміту G20 в японській Осаці, повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

При цьому Пєсков заявив, що Путін "досить дохідливо пояснив все, що вимагало пояснень".

Уточнюється, що бесіда політиків проходила віч-на-віч. Росіянин заявив, що Лондон нібито так і не пред'явив докази отруєння Скрипалів.

"Ми досі не знаємо, де Скрипалі, чи є вони взагалі, чи було з ними щось і так далі. Тобто тут просто потрібно називати речі своїми іменами", – сказав Пєсков.

Тереза Мей і Володимир Путін на саміті G20 Карточный домик

Нагадаємо, під час зустрічі Тереза Мей також попросила Путіна зайнятися деескалацією ситуації в Україні та звільнити українських моряків.

Крім того, вона заявила Путіну про неможливість нормалізації відносин при наявності з боку РФ загроз Великобританії і її союзникам.

Також, за словами Мей, у Лондона є неспростовні докази причетності РФ до інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипаль у Солсбері.

Як писав OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалів отруїли розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена й показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Боширова, котрі, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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