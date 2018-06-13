УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

Віч-на-віч: до Путіна на футбол приїде генсек ООН

2.7тЧитати новину російською

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що має намір наступного тижня провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і відвідати матч Чемпіонату світу з футболу в РФ.

Він буде знаходитися в Москві 20-21 червня. Крім зустрічі з Путіним, у нього заплановані переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом, передає "Радіо Свобода".

Під час дводенного візиту Гутерріш також виступить на зустрічі дискусійного клубу "Валдай", візьме участь у церемонії з нагоди 70-ї річниці присутності ООН в Росії і піде на футбольний матч між Португалією (колишнім прем'єром якої він є) і Марокко.

Новини
"У нас війна!" "Інтер" потрапив у новий скандал через ЧС-2018

По дорозі до Росії генсек ООН відвідає Фінляндію і Норвегію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Антоніо Гутерріш не раз заявляв, що в міжнародних відносинах почався період нової холодної війни.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
0
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги