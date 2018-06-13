Віч-на-віч: до Путіна на футбол приїде генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що має намір наступного тижня провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і відвідати матч Чемпіонату світу з футболу в РФ.

Він буде знаходитися в Москві 20-21 червня. Крім зустрічі з Путіним, у нього заплановані переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом, передає "Радіо Свобода".

Під час дводенного візиту Гутерріш також виступить на зустрічі дискусійного клубу "Валдай", візьме участь у церемонії з нагоди 70-ї річниці присутності ООН в Росії і піде на футбольний матч між Португалією (колишнім прем'єром якої він є) і Марокко.

По дорозі до Росії генсек ООН відвідає Фінляндію і Норвегію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Антоніо Гутерріш не раз заявляв, що в міжнародних відносинах почався період нової холодної війни.