Вибухнув прототип корабля Starship SN4 компанії SpaceX. Відео
В американському штаті Техас вибухнув прототип корабля Starship SN4 компанії SpaceX Ілона Маска.
Інцидент стався під час випробувань 29 травня. Трансляція велася на каналі NASASpaceflight в YouTube (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).
Причиною вибуху попередньо став витік палива. Фахівці SpaceX перевіряли роботу метанового двигуна Raptor, але щось пішло не так.
Корабель Starship компанія SpaceX розробляє для міжпланетних польотів, в космос його виводитимуть на багаторазових ракетах-носіях Super Heavy.
Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перші провальні випробування Starship.
Так, в лютому прототип SN1 розірвався на частини під час надування рідким азотом, а 3 квітня у SN3 лопнув кріогенний резервуар.
Однак 27 квітня SN4 успішно пройшов випробування рідким азотом.