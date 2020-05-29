В американському штаті Техас вибухнув прототип корабля Starship SN4 компанії SpaceX Ілона Маска.

Інцидент стався під час випробувань 29 травня. Трансляція велася на каналі NASASpaceflight в YouTube (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Вибухнув прототип корабля Starship SN4 Скріншот відео

Причиною вибуху попередньо став витік палива. Фахівці SpaceX перевіряли роботу метанового двигуна Raptor, але щось пішло не так.

Уламки прототипу корабля Starship SN4 Скріншот відео

Корабель Starship компанія SpaceX розробляє для міжпланетних польотів, в космос його виводитимуть на багаторазових ракетах-носіях Super Heavy.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перші провальні випробування Starship.

Так, в лютому прототип SN1 розірвався на частини під час надування рідким азотом, а 3 квітня у SN3 лопнув кріогенний резервуар.

Однак 27 квітня SN4 успішно пройшов випробування рідким азотом.

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