Головна Новини
30 травня • оновлено в 02:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ наука

Вибухнув прототип корабля Starship SN4 компанії SpaceX. Відео

1.5т
Читати матеріал російською

В американському штаті Техас вибухнув прототип корабля Starship SN4 компанії SpaceX Ілона Маска.

Інцидент стався під час випробувань 29 травня. Трансляція велася на каналі NASASpaceflight в YouTube (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Вибухнув прототип корабля Starship SN4

Вибухнув прототип корабля Starship SN4

Скріншот відео

Причиною вибуху попередньо став витік палива. Фахівці SpaceX перевіряли роботу метанового двигуна Raptor, але щось пішло не так.

Уламки прототипу корабля Starship SN4

Уламки прототипу корабля Starship SN4

Скріншот відео

Корабель Starship компанія SpaceX розробляє для міжпланетних польотів, в космос його виводитимуть на багаторазових ракетах-носіях Super Heavy.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перші провальні випробування Starship.

Так, в лютому прототип SN1 розірвався на частини під час надування рідким азотом, а 3 квітня у SN3 лопнув кріогенний резервуар.

Однак 27 квітня SN4 успішно пройшов випробування рідким азотом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
космос SpaceX
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Технології наука

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги