Вибухнув корабель Маска для польотів на Марс. Фото та відео

Юрій Сергієнко наука 02:21, 10.12.2020 Оновлено: 02:27, 10.12.2020

Прототип космічного корабля Starship, який розробляє компанія Ілона Маска SpaceX, вибухнув під час посадки.

Інцидент стався 9 грудня, коли проводився випробувальний політ. Трансляція велася на YouTube-каналі компанії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Корабель Starship.
кадр відео

За словами Маска, вибух стався через те, що в паливному баку був низький тиск, а це призвело до занадто високої швидкості посадки.

Політ Starship.
кадр відео

Незважаючи на це, власник SpaceX впевнений, що вся інша частина тестового польоту пройшла успішно. "Марс, ми йдемо", – зауважив він у Twitter.

Twitter Ілона Маска.

Зазначимо, що космічний корабель Starship розробляється для перевезення вантажів і до 100 пасажирів під час місій на Місяць і Марс.

Приземлення Starship.
кадр відео
Starship вибухнув під час приземлення.
кадр відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку року під час надування рідким азотом Starship розірвався на частини.

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