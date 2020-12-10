Вибухнув корабель Маска для польотів на Марс. Фото та відео
Прототип космічного корабля Starship, який розробляє компанія Ілона Маска SpaceX, вибухнув під час посадки.
Інцидент стався 9 грудня, коли проводився випробувальний політ. Трансляція велася на YouTube-каналі компанії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
За словами Маска, вибух стався через те, що в паливному баку був низький тиск, а це призвело до занадто високої швидкості посадки.
Незважаючи на це, власник SpaceX впевнений, що вся інша частина тестового польоту пройшла успішно. "Марс, ми йдемо", – зауважив він у Twitter.
Зазначимо, що космічний корабель Starship розробляється для перевезення вантажів і до 100 пасажирів під час місій на Місяць і Марс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку року під час надування рідким азотом Starship розірвався на частини.