Вибухи в Мінську на День Незалежності: стали відомі подробиці кривавої трагедії

У Білорусі почали розслідування через вибухи феєрверків в Мінську під час святкового салюту на честь Дня Незалежності.

Слідчий комітет країни повідомляє, що в результаті НП постраждали не менше 10 осіб, і одна жінка загинула.

"3 липня в ході проведення салюту в Мінську відбулися чотири вибухи феєрверкових виробів. В результаті зруйновані салютні установки, розльотом осколків заподіяні тілесні ушкодження не менше ніж 10 громадянам. Одна жінка, незважаючи на оперативно надану медичну допомогу, померла на місці події. Крім того, пошкоджені будівлі та споруди, що знаходяться поблизу", – йдеться в повідомленні.

Слідчі відпрацьовують такі версії про:

несправность салютних установок,

несправность феєрверкових виробів,

неправильне заряджання салютних установок,

неправильну експлуатацію салютних установок.

Слідком Білорусі порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 463 (порушення правил поводження з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих). Призначено експертні дослідження. Розслідування триває.

Вибухи в Мінську СК Білорусі

Вибухи в Мінську СК Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську під час святкового салюту на честь Дня Незалежності один із снарядів вибухнув прямо на землі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!