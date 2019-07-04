Вибухи на Дні Незалежності в Мінську: в трагедії знайшли "російський" слід

Салютні установки та феєрверки, що вибухнули в Мінську на День Незалежності, були придбані в Росії.

Вибухонебезпечні вироби були куплені в російському ВАТ "Піро-Росс" м Сергієв Посад, повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі.

Розслідування показало, що підірвалися вироби одного калібру (195 мм) з п'яти, що застосовуються в ході салюту (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Підриви відбулися в трьох з шести місць, де проводився салют.

Попередня причина підривів – неякісні заряди даного калібру (195 мм). При цьому, слідчі відпрацьовують і інші версії події. У Міноборони Білорусі підкреслили, що всі заходи безпеки були дотримані.

"Військовослужбовці розрахунків салютних установок пройшли спеціальну підготовку і були допущені до проведення салюту відповідними наказами", – додали у відомстві і додали, що для виключення "людського фактора" велася відеозйомка процесу заряджання салютних установок.

У Мінську вибухнув салют Twitter Vlad Gaevsky

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня в Мінську під час святкового салюту на честь Дня Незалежності один із снарядів вибухнув прямо на землі .

Також в Білорусі почали розслідування через вибухи феєрверків в Мінську під час святкового салюту.

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