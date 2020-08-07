Смертельні вибухи в Бейруті: в Туреччині відстежили маршрут фатального судна з селітрою
Судно Rhosus, що перевозило 2750 тонн аміачної селітри, яка вибухнула в столиці Лівану Бейруті, зупинилося в місті випадково.
Корабель пройшов через Босфор і пришвартувався в Бейруті вранці 2 липня 2013 року, передає турецьке видання Haberlerim. Зазначається, що цього міста в маршруті судна не було.
Встановлено, що Rhosus йшло до Мозамбіку, куди направлялася з грузинського порту Батумі. Судно пройшло через протоки Стамбул і Чанаккале.
За першою версією, Rhosus отримав пошкодження, прямуючи до Суецького каналу, і був змушений зайти в порт Бейрута. Друга версія – у російського власника судна був борг за паливо, через що корабель не міг пройти Суецький канал і Rhosus відбуксирували в ліванський порт.
Посадові особи порту зазначили, що судну більше 30 років, через що воно не могло здійснювати перевезення подібних вантажів. Крім того, Rhosus не сплатив портові збори, і команда залишилася в Бейруті.
Додамо, в інтерв'ю OBOZREVATEL глава наглядової ради фонду допомоги морякам "Ассоль" Світлана Фабрикант розповіла, що екіпаж Rhosus направив запит на вхід у порт Бейрута, щоб провести ремонтні роботи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
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Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту. Самі вибухи також потрапили на весільне відео.
Фоторепортаж із зруйнованого міста можна подивитися за посиланням.