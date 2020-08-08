Смертельні вибухи в Бейруті: в Туреччині відстежили маршрут фатального судна з селітрою

Селітру, яка стала причиною вибуху в Бейруті, доставило в місто судно Rhosus. Elite Readers

Судно Rhosus, що перевозило 2750 тонн аміачної селітри, яка вибухнула в столиці Лівану Бейруті, зупинилося в місті випадково.

Корабель пройшов через Босфор і пришвартувався в Бейруті вранці 2 липня 2013 року, передає турецьке видання Haberlerim. Зазначається, що цього міста в маршруті судна не було.

Встановлено, що Rhosus йшло до Мозамбіку, куди направлялася з грузинського порту Батумі. Судно пройшло через протоки Стамбул і Чанаккале.

За першою версією, Rhosus отримав пошкодження, прямуючи до Суецького каналу, і був змушений зайти в порт Бейрута. Друга версія – у російського власника судна був борг за паливо, через що корабель не міг пройти Суецький канал і Rhosus відбуксирували в ліванський порт.

Посадові особи порту зазначили, що судну більше 30 років, через що воно не могло здійснювати перевезення подібних вантажів. Крім того, Rhosus не сплатив портові збори, і команда залишилася в Бейруті.

Додамо, в інтерв'ю OBOZREVATEL глава наглядової ради фонду допомоги морякам "Ассоль" Світлана Фабрикант розповіла, що екіпаж Rhosus направив запит на вхід у порт Бейрута, щоб провести ремонтні роботи.

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