Вибух у Мурманську: з'явилися фото і відео з місця події

У мережі з'явилися перші відео і фото з місця вибуху в житловому будинку в Мурманську.

У результаті події як мінімум одна людина загинула і п'ятеро постраждали.

Рятувальники продовжують працювати на місці НП.

Причина вибуху з'ясовується.

"По системі-112 надійшла інформація про те, що на вулиці Свердлова будинок 6, квартира 1 в результаті вибуху побутового газу стався обвал 3, 4, 5 поверхів. До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи", - повідомили в прес-службі ГУ МНС Росії по Мурманській області.

У телеграм-каналі Mash повідомляється, що місяць тому співробітники газових служб приходили з перевіркою у цей будинок.

"У першому під'їзді (де і стався вибух) вони змогли потрапити тільки в 6 квартир. Ще в одну їх тупо не пустили", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", у результаті вибуху рухнули три поверхи.