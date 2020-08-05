Одного разу в Бейруті

Давайте я приблизно розкажу, що такого могло відбутись в Бейруті. Є офіційна красива версія про ледь не забуту в порту конфісковану селітру. Нещасний випадок, необережне поводження з вогнем і т.п.

Але в Лівані існує Хезболла, яка роками обстрілює Ізраїль, у неї ніколи не кінчається фінансування та ніколи не закінчуються боєприпаси. Чимось це схоже на ДНР-ЛНР. Навіть діючі особи ті самі.

Так от. Хтось роками постачає зброю для Хезболли. І у них завжди є хімікати для виготовлення своїх бомб, так само як і у буремних палестинців. Звідки вони це беруть?

Офіційно щось продати Хезболлі нічого не можна. Але можна вигадати "схему". Через підставну фірму десь з Тбілісі чи Мінська під прапором Молдови хтось в Африці через підставну фірму фрахтує старе малопомітне судно через нонейм-російського бізнесмена, що раптом береться виконати це замовлення.

Під час виконання "замовлення" судно раптом ламається і "змушене" зробити зупинку в порту Бейрута. Далі російський бізнесмен відмовляється від вантажа, місцеві органи так-сяк намагаються когось притягнути до якоїсь відповідальності. Хімікати вивантажуються в порт та конфіскуються, судно забирають за борги, власник-росіянин начебто осідає десь на Кіпрі. Весела історія про комерса, який "йшов до успіху, але не фартануло".

Всі дійові особи отримали підвищення по службі.

В сухому залишку десь в порту лежить потрібна комусь селітра, яку поступово використовують де треба. Загалом ще велике питання, що там зварювали в порту і під час яких робіт, щось пішло не так.

Але дуже виглядає на те, що це була банальна схема з нелегального постачання хімічних речовин для виготовлення зброї для Хезболли. Всі, кому треба, про це знали, але іноді щось може піти не так.

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