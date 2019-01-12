Вибух у паризькому кафе: з'явилися суперечливі дані про жертв

Прокуратура Франції заявила, що внаслідок вибуху в центрі Парижа 12 січня загинули двоє людей.

"У результаті вибуху пекарні загинули двоє пожежників",— цитує офіційне повідомлення про уточнені дані АР.

Водночас міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель заявив, що в результаті НП загинула громадянка Іспанії.

На сторінці в Twitter він написав, що "глибоко шкодує про смерть трьох осіб після вибуху в центрі Парижа, в тому числі іспанської жінки". Він також висловив співчуття її родичам і "побажання скорішого одужання іншому пораненому іспанцеві".

Lamento profundamente el fallecimiento de tres personas tras la explosión en el centro de # París, entre ellas una española. Mis condolencias a sus familiares y mis deseos de una pronta recuperación al otro español herido. Nuestra embajada y consulado están a su disposición. - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 січня 2019 р.

Відзначається, що деякі французькі ЗМІ писали, що загибла жінка була туристкою і зупинилася в готелі поруч із пекарнею.

Нагадаємо:

у результаті надзвичайної події 50 осіб постраждали, 10 знаходяться у важкому стані;

НП імовірно сталося через витік газу в балоні пекарні в 9 ранку;

вибух був такої сили, що вибило вікна в будинках навпроти.

AP

AP

AP

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в результаті вибуху бензовозу в Нігерії загинули близько 18 людей, більше 20 отримали поранення.

Інцидент стався після того, як машина з цистерною перекинулася. Тоді місцеві жителі кинулися до місця події, щоб зібрати паливо, що розлилося.

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