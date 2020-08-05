Вибух у Бейруті: у РФ підтвердили можливу причетність російського судна до НП

Аміачную селітру, через яку імовірно трапився масштабний вибух в Бейруті (Ліван), могли вивантажити з покинутого танкера Rhosus, який належить росіянину Ігорю Гречушкіну.

Про це для "Ехо Москви" розповіла інспекторка Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) в Новоросійську Ольга Ананьїна.

"Про вибух я одразу впізнала, бо там поруч стоїть судно "Капітан Нагдалієв" з покинутим екіпажем, яким ми займаємося. Моряки надіслали повідомлення, що здорові. З'ясувалося, що вибух нібито стався через селітру, яка перебувала на Rhosus", – розповіла вона.

Ананьїна повідомила, що вона займалася справою Rhosus в 2014 році. Танкер прибув до Бейрута і зупинився там через поломки, а потім судновласник кинув вантаж, судно та екіпаж.

Також інспекторка додала, що не вела бесіди з бізнесменом з Хабаровська Гречушкіним. На її думку, доля судна йому не важлива.

"Я так розумію, він живий і здоровий, його це судно в принципі не цікавить. Напевно, я посилала якісь листи йому. Просто у мене архів до 2014-го, далі не можу копати. У мене було листування з капітаном в основному", – сказала вона.

Ананьїна підкреслила, що компанія-судновласник Palmali Shipping покинула суда по всьому світу. Азербайджанські і російські екіпажі на бортах кинуті в Туреччині, в Суецькому каналі, в Бейруті і в Італії.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що вибух в Бейруті стався в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus.

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