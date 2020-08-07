Вибух у Бейруті: на Кіпрі допитали росіянина, чий танкер перевозив селітру
Влада Кіпру заявила, що знайшли та допитали російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна, чиє судно Rhosus з вантажем аміачної селітри, стало причиною руйнівного вибуху в Бейруті (Ліван).
Як пише Cyprus Mail, росіянин проживає в місті Лімасол, і не має кіпрського паспорта. Такий документ є тільки у його дружини.
Начальник місцевої поліції Стеліос Папатеодору повідомив, що від влади Лівану надійшов запит, щоб допитати Гречушкіна про вантаж в порту Бейрута. Правоохоронці розшукали чоловіка та після бесіди з ним відправили його відповіді назад в Ліван.
Відзначається, що раніше в Міністерстві внутрішніх справ Кіпру спростували інформацію про те, що Гречушкін має паспорт їхньої країни. Міністр Нікос Нуріс в ході телефонної розмови з послом Лівану на Кіпрі Клодом Ель-Хаджалом висловив свої співчуття у зв'язку з трагедією і висловив готовність допомогти в ліквідації катастрофи.
Додамо, що судно Rhosus, що належить компанії Teto Shipping Ltd. російського бізнесмена, пришвартувалося в Бейруті в вересні 2013 року під час плавання з Грузії в Мозамбік. Після перевірки і незадовільно технічного стану танкеру було заборонено залишати порт, де він і залишився.
Відомо, що кіпрський бізнесмен Хараламбос Маноліс продав судно Rhosus Гречушкіну в травні 2012 року. Він розповів, що у росіянина на той час вже були юридичні проблеми як з владою Лівану, так і зі своїми клієнтами через його нездатність доставити очікуваний вантаж.
Маноліс додав, що офіс його компанії в Лімасолі був по сусідству з Гречушкіним, однак той близько 2,5 років тому переїхав.
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