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12 травня • оновлено в 20:11
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Вибух на похороні й атака на пологовий будинок: в Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

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У вівторок, 12 травня, в Афганістані загинули 28 людей внаслідок двох терактів – один здійснив смертник, підірвавшись на траурній церемонії, а під час другого бойовики напали на пологовий будинок.

Як повідомляє Deutsche Welle, на сході Афганістану терорист-смертник підірвав пояс шахіда під час поховання поліцейського. За попередньою інформацією, загинули 15 осіб, а 56 отримали поранення.

У цей же день у столиці Афганістану Кабулі озброєні бойовики атакували пологовий будинок. Поліцейські вступили в перестрілку з ними, паралельно евакуюючи з будівлі жінок і дітей. У результаті загинуло 13 осіб, зокрема і двоє немовлят.

В Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

В Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

В Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

В Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

ABC

В Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

В Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

Picture Alliance

В Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

В Афганістані в двох великих терактах за день загинули 28 людей

DW

Видання зазначає, що причини терактів невідомі. У Кабулі й околицях діють як таліби, так і бойовики "Ісламської держави". Однак ніхто з них відповідальність на себе поки не взяв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сирійському місті Афрін, розташованому на північному заході країни, 28 квітня стався теракт, у результаті якого загинули 42 людини, ще 50 отримали поранення.

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