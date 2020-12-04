На нафтовому заводі в ПАР прогримів вибух, вогонь перекинувся на житловий будинок. Відео

У Південно-Африканській Республіці в п'ятницю, 4 грудня, стався вибух на заводі з переробки нафти. Постраждали щонайменше семеро осіб.

НП сталася в місті Дурбан на підприємстві нафтової компанії Engen, передає Al Jazeera (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що вибух прогримів на другому за величиною нафтопереробному заводі ПАР. Близько 7:10 ранку (за місцевим часом) на підприємстві почалася пожежа. Вогонь вдалося загасити до 8:45.

Вибух на заводі в ПАР Скриншот відео

За повідомленнями медиків, усі семеро госпіталізованих – працівники компанії. За словами представника служби швидкої медичної допомоги провінції Квазулу-Натал Роберта Маккензі, стан постраждалих стабільний.

Шестеро людей потрапили до лікарні з отруєнням димом. Ще одна особа пошкодила стегно під час падіння, намагаючись врятуватися від вогню.

На відео, знятих очевидцями з місця події, було видно великий стовп чорного диму, що піднімався в небо, а також високе полум'я.

Вибух і пожежа на заводі Engen Скриншот відео

Крім того, пише DW, пожежа розповсюдилася на сусідній багатоквартирний будинок, але його вдалося загасити. Ніхто з мешканців дому не постраждав.

Будинок, на який перекинувся вогонь Скриншот відео

Пресслужба компанії Engen заявила, що причини надзвичайної події будуть встановлюватися.

Відео з місця НП:

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