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11 січня • оновлено в 01:47
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Названо точний час: з'явилося нове відео вибуху на літаку МАУ

6.7т
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У мережу знову злили нові кадри з вибухом на борту українського літака, який 8 січня зазнав аварії в небі над Іраном.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі користувач Наріман Гаріб (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що їх зняла людина, яка стояла на землі і спостерігала за падінням літака. У небі з'явився яскравий спалах, який почав рухатися вниз.

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Після удару ракети? Спливло нове відео з моментом аварії українського Boeing

З'явилося нове відео вибуху на літаку МАУ

З'явилося нове відео вибуху на літаку МАУ

Скріншот з відео

Примітно, що час відео приблизно співпадає з імовірним моментом аварії – ролик зняли о 6:17 ранку.

Відео зняли о 6:17

Відео зняли о 6:17

Telegram-канал Нарімана Гаріб

Відео зняли о 6:17

Відео зняли о 6:17

Telegram-канал Нарімана Гаріб

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак літак
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Ш. Олег
Ш. Олег
Интенесно, зачем человеку в шесть утра снимать пустое предутреннее небо? Или он заранее знал, что что-то должно произойти именно в этом его участке?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Ш. Олег, что тут странного и интересного? Многие люди даже посрать не могут без телефона. И небо человек снимал уже не пустое, а с горящим самолетом.
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