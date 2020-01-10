Названо точний час: з'явилося нове відео вибуху на літаку МАУ

У мережу знову злили нові кадри з вибухом на борту українського літака, який 8 січня зазнав аварії в небі над Іраном.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі користувач Наріман Гаріб (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що їх зняла людина, яка стояла на землі і спостерігала за падінням літака. У небі з'явився яскравий спалах, який почав рухатися вниз.

З'явилося нове відео вибуху на літаку МАУ Скріншот з відео

Примітно, що час відео приблизно співпадає з імовірним моментом аварії – ролик зняли о 6:17 ранку.

Відео зняли о 6:17 Telegram-канал Нарімана Гаріб

Відео зняли о 6:17 Telegram-канал Нарімана Гаріб

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!