Названо точний час: з'явилося нове відео вибуху на літаку МАУ

У мережу знову злили нові кадри з вибухом на борту українського літака, який 8 січня зазнав аварії в небі над Іраном.
Відео опублікував у своєму Telegram-каналі користувач Наріман Гаріб (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, що їх зняла людина, яка стояла на землі і спостерігала за падінням літака. У небі з'явився яскравий спалах, який почав рухатися вниз.
З'явилося нове відео вибуху на літаку МАУ
Скріншот з відео
Примітно, що час відео приблизно співпадає з імовірним моментом аварії – ролик зняли о 6:17 ранку.
Відео зняли о 6:17
Telegram-канал Нарімана Гаріб
Відео зняли о 6:17
Telegram-канал Нарімана Гаріб
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
У МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав. Також у компанії прокоментували катастрофу в Ірані.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найбільш гарячій точці планети".
У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.
Лише 10 січня Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ, який розбився в Ірані, не виключається, але поки не підтверджена.
Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.
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