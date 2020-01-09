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9 січня • оновлено в 22:23
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Моменти вибуху і падіння літака МАУ над Іраном злили в мережу: два свіжих відео

42.3т
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У соцмережах показали нові відео з моментом аварії українського літака Boeing 737 в небі над Іраном 8 січня.

Ролики із нових ракурсів опублікували в Telegram-каналі користувача Нарімана Гаріба (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах відобразили сам момент вибуху літака. Перше відео було знято далеко від місця аварії, проте в небі було чітко видно різкий спалах. Деталі не вдалося зняти через темний час доби.

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Момент вибуху літака МАУ над Іраном злили в мережу

Момент вибуху літака МАУ над Іраном злили в мережу

Скріншот з відео

На запис відреагувала міжнародна група розслідувачів Bellingcat.

"Ми аналізуємо це нове відео, нібито показує вибух у повітрі. За нашою початковою оцінкою, на відео багатоквартирний будинок у західній частині Паранда (місто в провінції Тегеран). Це схоже на відому траєкторію PS 752", – написали вони в Twitter.

Друге відео зняли в салоні автомобіля, що проїжджав неподалік.

На записі видно, що літак почав стрімко падати, охоплений полум'ям. Після аварії видно яскравий спалах світла, який на час освітив весь горизонт.

Раніше були опубліковані кадри з камер спостереження на будівлі, біля якої впав літак.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
МАУ літак
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Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Найдите автора первого видео, он в курсе кто и что.
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Livesey David
Livesey David
В инете много таких видео, они правда все в Сирии сняты, но для кaстрюлeголoвых сойдёт.
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Livesey David, сам снимал или кто подсказал?
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