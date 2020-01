Моменти вибуху і падіння літака МАУ над Іраном злили в мережу: два свіжих відео

У соцмережах показали нові відео з моментом аварії українського літака Boeing 737 в небі над Іраном 8 січня.

Ролики із нових ракурсів опублікували в Telegram-каналі користувача Нарімана Гаріба (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах відобразили сам момент вибуху літака. Перше відео було знято далеко від місця аварії, проте в небі було чітко видно різкий спалах. Деталі не вдалося зняти через темний час доби.

На запис відреагувала міжнародна група розслідувачів Bellingcat.

"Ми аналізуємо це нове відео, нібито показує вибух у повітрі. За нашою початковою оцінкою, на відео багатоквартирний будинок у західній частині Паранда (місто в провінції Тегеран). Це схоже на відому траєкторію PS 752", – написали вони в Twitter.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4