Моменти вибуху і падіння літака МАУ над Іраном злили в мережу: два свіжих відео

У соцмережах показали нові відео з моментом аварії українського літака Boeing 737 в небі над Іраном 8 січня.
Ролики із нових ракурсів опублікували в Telegram-каналі користувача Нарімана Гаріба (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, на кадрах відобразили сам момент вибуху літака. Перше відео було знято далеко від місця аварії, проте в небі було чітко видно різкий спалах. Деталі не вдалося зняти через темний час доби.
Момент вибуху літака МАУ над Іраном злили в мережу
Скріншот з відео
На запис відреагувала міжнародна група розслідувачів Bellingcat.
"Ми аналізуємо це нове відео, нібито показує вибух у повітрі. За нашою початковою оцінкою, на відео багатоквартирний будинок у західній частині Паранда (місто в провінції Тегеран). Це схоже на відому траєкторію PS 752", – написали вони в Twitter.
We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020
Друге відео зняли в салоні автомобіля, що проїжджав неподалік.
На записі видно, що літак почав стрімко падати, охоплений полум'ям. Після аварії видно яскравий спалах світла, який на час освітив весь горизонт.
Раніше були опубліковані кадри з камер спостереження на будівлі, біля якої впав літак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
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