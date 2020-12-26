Вибух бомби в США: поліція встановила можливого співучасника

У США правоохоронці встановили особу, яка може бути пов'язана з вибухом потужної бомби в одному з автомобілів. Ним виявився 63-річний місцевий житель Ентоні Куїнн Уорне.

За інформацією телеканалу CBS із посиланням на власні джерела в поліції, машина, що вибухнула в центрі міста Нешвілл, належить саме цьому чоловікові.

Як стало відомо, раніше Уорне на своїх сторінках у соцмережах публікував фото з автомобілем цієї ж марки.

Як розповів спеціальний агент ФБР Дуга Корнескі, загрози нового вибуху в місті зараз немає. Подробиці події з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 25 грудня в Оболонському районі Києва біля одного з ресторанів стався вибух. Виклик до правоохоронців щодо надзвичайної події надійшов о 4:00 з вулиці Автозаводської.