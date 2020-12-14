Виборники в США остаточно підтвердили перемогу Байдена

Колегія виборників США затвердила перемогу обраного президента-демократа Джо Байдена на виборах глави держави.

Як повідомив CNN, Байден отримав 302 голоси за необхідних для перемоги 270 голосах. Трамп набрав 232 голоси. Також голосування ще має відбутися на Гаваях, де проголосують чотири виборники.

Варто відзначити, що Байдена підтримали виборці з шести штатів, результати в яких оскаржували представники чинного президента Дональда Трампа.

Всього в формальній процедурі візьмуть участь 538 представників всіх 50 штатів і округу Колумбія.

Разом з главою держави було обрано і віце-президента.

Першими проголосували представники штату Вермонт, віддавши три голоси обраному президенту США Байдену і віце-президентці Камалі Харріс.

Останніми підтвердять волевиявлення жителів свого штату на Гаваях.

Нагадаємо, згідно з Конституцією США, виборники збираються і проводять голосування в кожному штаті відповідно до того, як в ньому розподілилися голоси виборців.

Результати волевиявлення представників штатів будуть відправлені до Вашингтону до 23 грудня, їх офіційно оголосять на засіданні Конгресу 6 січня.

Після цього перешкодити Байдену офіційно стати президентом може тільки рішення Верховного суду про скасування результатів виборів в окремих штатах, на яке розраховує чинний глава держави Дональд Трамп.

Інавгурація Байдена призначена на 20 січня.

OBOZREVATEL стежив за ходом голосування виборників онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада відбулися вибори президента США. Майже одразу ж Трамп почав заявляти про "масштабне шахрайство". Лише 3 грудня глава держави визнав поразку, але все одно висловив незгоду з підсумками голосування.

Підрахунок голосів у всіх штатах було завершено 13 листопада. Переможцем визнали представника Демократичної партії Джо Байдена, який отримав 306 голосів виборників за 270 необхідних. У Трампа нарахували 232 голоси.