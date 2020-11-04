В американському штаті через прорив труби запізняться з результатами виборів
У Джорджії, одному з ключових штатів США на виборах президента-2020 року, підрахунок голосів відбудеться із запізненням через прорив труби на виборчій дільниці.
Інцидент стався на стадіоні "Стейт Фарм Арена", де проходило голосування, в окрузі Фултон, найбільшому в Джорджії. Про це пише The Atlanta Journal-Constitution.
Додамо, цей штат принесе одному з кандидатів 16 голосів вибірників.
Зазначається, що трубу прорвало в приміщенні, де знаходилися бюлетені, надіслані поштою. Документи не постраждали.
На ремонт труби знадобилося дві години. Як довго затягнеться публікація результатів голосування через НП – невідомо.
Більш детально про американські вибори 3 листопада читайте в нашій текстовій трансляції за посиланням.
Фоторепортаж про те, як проходило голосування в США, можна подивитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Білого Дому (Вашингтон) у день виборів сталися сутички між активістами та поліцією.