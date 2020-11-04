В американському штаті через прорив труби запізняться з результатами виборів

У Джорджії, одному з ключових штатів США на виборах президента-2020 року, підрахунок голосів відбудеться із запізненням через прорив труби на виборчій дільниці.

Інцидент стався на стадіоні "Стейт Фарм Арена", де проходило голосування, в окрузі Фултон, найбільшому в Джорджії. Про це пише The Atlanta Journal-Constitution.

Додамо, цей штат принесе одному з кандидатів 16 голосів вибірників.

Зазначається, що трубу прорвало в приміщенні, де знаходилися бюлетені, надіслані поштою. Документи не постраждали.

На ремонт труби знадобилося дві години. Як довго затягнеться публікація результатів голосування через НП – невідомо.

Більш детально про американські вибори 3 листопада читайте в нашій текстовій трансляції за посиланням.

Фоторепортаж про те, як проходило голосування в США, можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Білого Дому (Вашингтон) у день виборів сталися сутички між активістами та поліцією.