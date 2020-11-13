За останній тиждень, з моменту передчасного проголошення провідними американськими ЗМІ перемоги Джо Байдена на президентських виборах в США, а також привітання його з перемогою лідерами Європи, команда Трампа перейшла в активний контрнаступ.

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Была даже добыта первая победа в юридической войне, инициированной командой Трампа уже 4 ноября, когда уже стало известно после предварительного подсчета бюллетеней, отправленных почтой, что значительное преимущество Трампа в ключевых "колеблюющихся" штатах, которое он имел с утра, к вечеру растаяло, как прошлогодний снег.

Речь идет о штате Джорджия, где госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявила в среду о ручном пересчете голосов. Однако это был вполне ожидаемый результат, так как данная процедура предусмотрена законодательством штата автоматически, если разрыв между кандидатами не превышает 0,5 %. На момент вынесения решения разница в пользу Байдена она была меньше и составляла около 14 тыс. голосов.

Однако даже если в результате пересчета голосов выяснится, что в Джорджии победит Трамп и ему отойдут 16 голосов выборщиков от этого штата, то этого все равно будет мало для победы в выборах.

Даже не смотря на то, что есть еще теоретические шансы добиться пересчета голосов в Висконсине.

И даже не смотря на оглашение победы Трампа на Аляске и близкой развязке в Северной Каролине в пользу Трампа. О которой, кстати, уже успели раструбить сторонники Трампа как о "сенсации", несмотря на то, что окончательных результатов еще нет.

И Трамп лично еще вчера возмущался задержкой окончательных результатов вчера в своем Твиттере: "Это очень долго! Почему Северная Каролина делает это так долго? Они ищут больше бюллетеней для подсчета?"

Гораздо важнее то, что в Мичигане иски Трампа о пересчете голосов были отклонены.

Но еще более важны последние новости из Пенсильвании – главного "поля битвы" этих выборов с их 20-ю выборщиками.

У сторонников Трампа не только в США, но и в первую очередь в России и даже у некоторых оставшихся наиболее ярых поклонников в Украине вызвало эйфорию вчерашнее решение федерального судьи штата и все по команде бросили чепчики вверх с возгласом: "А мы же говорили!".

Речь идет о том, что те голоса, присланные по почте, у которых недостаточно доказательств идентификации и были присланы после продления дедлайна, не будут в итоге засчитаны.

Однако сторонники Трампа не учитывают важную деталь: эти бюллетени и так были отсортированы и не учитывались при подсчете голосов еще после решения Верховного суда в первые дни после дня голосования. И поэтому их неучет никоим образом не может повлиять на итоговый расклад сил в Пенсильвании. Ведь перевес Байдена на данный момент составляет 53,580 голосов, а количество "отделенных" бюллетеней в округах, к которым применимо данное решение суда по подсчетам американских юристов – не более 2100.

И даже если Верховный суд США в итоге объявит незаконными те бюллетени, которые были присланы после дня голосования в результате продления дедлайна по их приему до пятницы 6-го ноября, их количество все равно не превысит 10 000 шт. А значит и не изменит победителя!

А без Пенсильвании не видать Трампу своей победы, как своих ушей.

Более подробно о причинах, которые не позволят Трампу стать президентом в США второй раз подряд я писал в предыдущей статье (https://hvylya.net/analytics/219082-bitva-za-prezidentstvo-v-ssha-pochemu-u-trampa-malo-shansov-na-uspeh?fbclid=IwAR1gPn6Bt4z5cY33DfpHzjq4PN-uGe7HjULXsjuuwzenq-WRXk9nXTMXae0)

Что же касается судебных исков команды Трампа о пересчете голосов в Мичигане, Джорджии и Аризоне, по которым еще не было вынесено окончательного решения, то с точки зрения даже американских юристов они не имеют реальных перспектив и составлены неграмотно и больше для проформы, чем для достижения результата. В Мичигане, напомню, решение было принято уже не в сторону Трампа. Та же самая участь, уверен, постигнет и остальные иски.

Их основная цель, по оценке американских специалистов – посеять недоверие к результатам выборов, что на данный момент прекрасно получается у Трампа. И чему так радуются в "стране-оплоте демократии" – России. Их логика понятна – дискредитировать саму идею реальной демократии и честных выборов у своего главного врага, который не дает им спокойно жить и отдыхать на Западе, а также вынуждает постоянно переживать за "нажитое непосильным трудом" в России, но выведенное в западные банки и офшоры.

Если же смотреть на перспективу и логику, то это всего лишь попытка Трампа "застолбить" свой электорат на следующие 4 года для новой попытки в 2024 году взять реванш у Байдена. Или уже у кандидата в вице-президенты Камалы Харрис, учитывая преклонный возраст Байдена.

И не стоит сильно всерьез расценивать заявления госсекретаря Майка Помпео о том, что следует дождаться окончательных результатов и у Трампа все еще есть шансы на победу. Да, за последнюю неделю Трампу удалось заручиться поддержкой Республиканской партии и предотвратить поток поздравлений Байдена с победой на выборах республиканских сенаторов и губернаторов. Пока таких было всего 4 (2 плюс 2).

Но все это направлено на то, чтобы сохранить веру американцев в свою избирательную систему, которой эти выборы и так уже нанесли серьезный ущерб, а также добиться дополнительных уступок от демократов на будущее.

Тем более битва за Сенат также еще не завершена.

Стоит также напомнить, что сам Трамп победил в 2016-м благодаря нескольким десяткам тысяч голосов в том же Мичигане или Пенсильвании, а в Висконсине и того меньше. Но Клинтон, в отличие от него, нашла в себе силы поздравить Трампа с победой уже на следующее утро и не ломать сложившуюся традицию, которой около 150 лет.

Трамп же будет бороться до последнего, даже подсознательно осознавая, что проигрывает.

Есть еще теоретическая надежда у Трампа на голосование выборщиков, которое состоится 14 декабря, о котором также упоминал Помпео. На котором, теоретически, некоторые выборщики могут проголосовать не так, как большинство граждан, их делегировавших. В истории США таких случаев было, на минуточку, аж 125! Правда по правилам 14 штатов, включая спорный Мичиган, их голоса просто не учитываются…

В общем, стоит дождаться 14 декабря, когда и будут расставлены все точки над "ї".

Что же касается Украины, то учитывая стремление поскорее поздравить "победителя" выборов Байдена и поспеть за лидерами Германии и Франции еще в прошлую пятницу, то не дай Бог, Трампу удастся переломить исход выборов в свою пользу…. Мы прекрасно помним 2016 год и желание наших правителей помочь Клинтон победить… И чего стоило Порошенко наладить контакт с Трампом после "слива" компромата на Манафорта с "амбарной книги" Партии Регионов….

Что-то, а память на своих врагов у Трампа хорошая… И если бы не двухпартийная поддержка в Конгрессе, кто знает, чем бы это аукнулось Украине в минувшие четыре года….

Так что ждем окончательных результатов и голосования выборщиков 14 декабря. Кто знает, какие сюрпризы нам преподнесет еще 2020-й…

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