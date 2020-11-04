Перемога "старого пердуна" і пока Меланії: як світові ЗМІ відреагували на вибори в США

Дар'я Дурова Світ 00:09, 5.11.2020

Світова преса активно відреагувала на вибори президента США, які відбулися 3 листопада, присвятивши цій події свої перші шпальти.

OBOZREVATEL пропонує ознайомиться з частиною з них.

Британський таблоїд Daily Star зробив, ймовірно, одну з найбільш різких заяв, помістивши на обкладинку заголовок: "Старий пердун перемагає на виборах".

Трохи нижче видання уточнило, що переможець "або 74-річний, або 77-річний" (Дональд Трамп і Джо Байден відповідно), "божевільний або старий".

Daily Star у день після голосування

Інше британське видання – Daily Mail – проілюструвало першу смугу фотографією дружини чинного американського президента Меланії Трамп. На знімку вона крокує і махає рукою.

"Так привіт чи до побачення, Меланіє?" – запитали журналісти.

Daily Mail відреагувало на вибори жартом про дружину Трампа

Канадська газета Toronto Star зробила колаж із силуетів американських штатів, розмістивши їх у формі знака питання.

Toronto Star

Деякі видання розмістили на перших сторінках карикатури на головних конкурентів на виборах.

Реакція ЗМІ на вибори в США
Реакція світових ЗМІ на вибори в США

Інші газети обіграли Статую Свободи або ж національний прапор.

Вибори в Америці
Голосування відбулося 3 листопада
Громадськість і ЗМІ активно обговорюють підсумки голосування
Вибори президента США активно обговорюються в ЗМІ

Daily News вийшов у червоно-синіх тонах із фотографією Білого дому, зазначивши, що світ чекає результатів виборів.

Daily News

"Ще одна ніч на вістрі бритви", – написав Boston Globe, згадуючи перемогу Трампа над Хілларі Клінтон у 2016 році.

Boston Globe

Пропонуємо ознайомитись з реакцією на вибори інших видань:

Преса відреагувала на американські вибори
Перші шпальти багатьох видань вийшли з матеріалами про вибори
Вибори 2020 року США
"Нація чекає", – сказано в заголовку
Головна боротьба розв'язалася між Байденом і Трампом
Вибори-2020 у США

  • Більш детально про американські вибори 3 листопада читайте в нашій текстовій трансляції за посиланням.

  • Фоторепортаж про те, як проходило голосування в США, можна подивитися тут.

Як писав OBOZREVATEL, після перших результатів голосування і Дональд Трамп, і Джо Байден заявили про свою перемогу.

Чинний президент, представник Республіканської партії, повідомив про "феноменальну" перемогу. У штабі кандидата на пост глави США від демократів стверджують, що новим президентом стане Байден.

Вибори стали рекордними щодо явки за останні 120 років. Крім того, рекордні дані показав Джо Байден.

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