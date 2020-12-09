У США подали позов проти чотирьох штатів, де Байден обійшов Трампа на виборах

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати результати виборів американського президента в чотирьох штатах.

Йдеться про Джорджі., Мічиган, Пенсільванію і Вісконсин, де перемогу отримав конкурент Дональда Трампа на виборах Джо Байден. Відповідну заяву було опубліковано 8 грудня на офіційному сайті Пакстона.

Прокурор стверджує, що ці штати "скористалися" пандемією коронавірусу, щоб "виправдати ігнорування" федеральних і місцевих законів про вибори.

"Таким чином, вони спотворили результати загальних виборів 2020 року", – йдеться в заяві.

Зокрема, Пакстон запідозрив фальсифікації під час обробки бюлетенів, зокрема надісланих поштою.

Влада Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсіна "підірвала віру в чесність виборів" в США та порушила конституцію країни, вважає юрист.

Офіційні особи всіх чотирьох штатів назвали позов безпідставним, пише The Dallas Morning News. Зазначається, що прокурор подав позов "в останній момент".

"Це більше схоже на політичний документ, ніж на юридичний. У нього дійсно немає шансів на успіх у Верховному суді", – заявив експерт із конституційного права юридичної школи Дедмана Південного методистського університету Дейл Карпентер.

Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада. Підрахунок голосів у всіх штатах закінчили 13 листопада.

Переможцем визнали представника Демократичної партії Джо Байдена (306 голосів вибірників при 270 необхідних). У Трампа нарахували 232 голосів.

Байден став першим кандидатом в історії в США, який набрав більше 80 млн голосів виборців.

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