Ще вночі (за американським часом), коли з'явилися попередні підсумки голосування і стало ясно, що Трамп перемагає в таких ключових для нього штатах як Флорида, Техас і Огайо, а в Пенсільванії, Мічігані і Вісконсині, від результатів в яких багато в чому, як очікувалося, і буде вирішена доля цих виборів, він лідирує з суттєвим відривом від Байдена, чинний президент оголосив про свою перемогу.

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Однако за последние 7-8 часов ситуация в указанных штатах начала кардинально изменятся не в его сторону. Особенно это касается Мичигана и Висконсина, где разрыв между кандидатами на пост президента сократился до минимума и уже составляет менее 1% процента голосов. В прочем, в 2016-м, разрыв также составлял в итоге мене 1%, но в сторону Трампа. В Пенсильвании разрыв между Трампом и Байденом по-прежнему составляет более 10% и чуть менее 700 тыс. голосов. Однако появились варианты, что Байден может выиграть выборы и без этого ключевого штата.

Речь идет о Джорджии с ее 16 выборщиками (пока Трамп ведет с перевесом в 0,8%) , и Невадой с 6-ю (подчитано лишь67% и Байден уже ведет на 0,6%), которые могут компенсировать Пенсильванию с 20-ю выборщиками, в случае, если Мичиган и Висконсин в итоге окажутся за Байденом.

А такая вероятность с каждым часом возрастает! Все дело в том, что как я писал вчера, к утру посчитали голоса сторонников Трампа, которые пришли вчера на избирательные участи лично и проголосовали.

А вот сторонники Байдена предпочли голосование по почте, опасаясь коронавируса. И в тех штатах, где ситуация может кардинально измениться и уже меняется начиная с утра, как раз неподсчитанными остаются голоса, отданные по почте. А как минимум 2/3 из них уйдут к Байдену.

Кроме того, больше всего неподсчитанных голосов из перечисленных штатов остается в крупных городах и округах, где демократы имеют перевес, в отличие от небольших городков "одноэтажной Америки".

Трамп уже заявил, что сдаваться не намерен и будет обращаться в Верховный суд, где у него имеется большинство.

По сведениям из участков, окончательные результаты выборов будут не ранее пятницы, так что заявлять о победе одного из претендентов на Белый дом очень рано, учитывая тенденции.

И если утром шансы на победу Трампа казались более, чем высокими, то к завтрашнему утру картина вполне возможно кардинально изменится.

На данный момент можно сделать лишь выводы о том, что разрыв между кандидатами в выборщиках будет минимальным и завтра выборы не закончатся. А далее последуют судебные тяжбы, пересчет голосов на тех участках, где перевес будет минимальным. Это как минимум.

В худшем случае, если кто-нибудь из претендентов откажется признавать свое поражение, мы станем свидетелями не только протестов, но и серьезных противостояний с применением оружия. В Портленде и Сиэтле они начались еще ночью участниками движения "Black Lives Matter".

Трудно представить, что начнется, если Трамп в случае изменения ситуации в указанных штатах и итоговых раскладах среди выборщиков не признает своего поражения и призовет своих сторонников "установить истину". А среди них также хватает горячих голов…

Так что сьемки триллера под названием "Выборы в США 2020" только начались и все самое интересное еще впереди!

Битва будет идти за каждый неправильно подписанный конверт, отправленный с голосом за Байдена по почте! Как минимум…

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