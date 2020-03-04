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4 березня • оновлено в 21:20
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Політика Економіка

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Майкл Блумберг зняв кандидатуру з виборів президента США-2020

3.8т
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Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру з праймеріз Демократичної партії на користь кандидата в президенти США Джо Байдена.

Таку заяву він зробив у середу, 4 березня, після результатів одного з ключових етапів президентських перегонів-2020 в Америці – праймеріз ("супервівторка"). На своїй сторінці в Twitter Блумберг написав, що об'єднується зі "своїм другом і великим американцем".

"Три місяці тому я вступив у гонку, щоб перемогти Дональда Трампа. Сьогодні я йду з тієї ж причини", – зазначив політик.

"Я дуже пишаюся кампанією, яку ми провели. Я глибоко вдячний всім американцям, які голосували за мене, а також нашим відданим співробітникам і волонтерам", – додав він.

Блумберг також заявив, що демократи "сповнені рішучості перемогти Дональда Трампа та відновити Америку".

Майкл Блумберг

Майкл Блумберг

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Зазначимо, в кампанію з виборів президента США Блумберг вступив у листопаді минулого року. Трохи раніше він подав документи для участі в праймеріз від демократів у ряді штатів.

Переможець попередніх виборів буде затверджений цього літа.

За результатами праймеріз колишній віце-президент США Джо Байден переміг в Алабамі, Оклахомі, Теннессі, Північній Кароліні й Вірджинії. Усього він отримав перевагу в 8 штатах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з президентської гонки вибули мільярдер Том Стаєр і колишній мер міста Саут Бенд Піт Буттіджідж.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Вибори в США
Особи
Джо Байден Дональд Трамп
Місце
США
Тег
політика
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