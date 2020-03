Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру з праймеріз Демократичної партії на користь кандидата в президенти США Джо Байдена.

Таку заяву він зробив у середу, 4 березня, після результатів одного з ключових етапів президентських перегонів-2020 в Америці – праймеріз ("супервівторка"). На своїй сторінці в Twitter Блумберг написав, що об'єднується зі "своїм другом і великим американцем".

"Три місяці тому я вступив у гонку, щоб перемогти Дональда Трампа. Сьогодні я йду з тієї ж причини", – зазначив політик.

"Я дуже пишаюся кампанією, яку ми провели. Я глибоко вдячний всім американцям, які голосували за мене, а також нашим відданим співробітникам і волонтерам", – додав він.

Блумберг також заявив, що демократи "сповнені рішучості перемогти Дональда Трампа та відновити Америку".

Зазначимо, в кампанію з виборів президента США Блумберг вступив у листопаді минулого року. Трохи раніше він подав документи для участі в праймеріз від демократів у ряді штатів.

Переможець попередніх виборів буде затверджений цього літа.

За результатами праймеріз колишній віце-президент США Джо Байден переміг в Алабамі, Оклахомі, Теннессі, Північній Кароліні й Вірджинії. Усього він отримав перевагу в 8 штатах.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American , @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 - Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

I'm immensely proud of the campaign we ran. I'm deeply grateful to all the Americans who voted for me, and to our dedicated staff and volunteers. I want you to stay engaged, active, and committed to our issues. I will be right there with you. And together, we will get it done. - Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Thanks to our supporters who went to the polls, knocked on doors, made phone calls, and sent texts to friends. We could not have done this without you.



We're 100 days into our campaign - and we're more determined than ever to defeat Donald Trump and rebuild America. pic.twitter.com/nNSVEgEsnI - Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з президентської гонки вибули мільярдер Том Стаєр і колишній мер міста Саут Бенд Піт Буттіджідж.

