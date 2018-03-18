"Вибори" в Росії: як Путін буде влаштовувати шоу для самого себе

"Ніяких виборів немає", - ця фраза, сказана російським економістом і колишнім радником президента РФ Володимира Путіна Андрієм Ілларіоновим в розмові з "Обозревателем", якнайкраще характеризує ставлення до того, що відбувається в Росії сьогодні, 18 березня.

"Володимир Путін йде на новий термін. Важко назвати це словом "обирається", так як виборів президента ніяких і немає - сильних опонентів Кремль до виборів не допустив, по всій адміністративній вертикалі спускаються звичні рознарядки по "забезпеченню явки виборців" і дружного голосування за діючого правителя. З телевізора нам розповідають про "стабільність" і "що почався економічний ріст" - ну і, зрозуміло, про "небувалу геополітичну велич Росії", - це цитата з відомої доповіді опозиційних політиків Іллі Яшина і Володимира Мілова "Путін. Підсумки. 2018 " .

До того ж, легітимність результатів майбутніх виборів президента Росії залишається під питанням через проведення голосування в анексованому Криму. Міжнародне співтовариство не визнало анексію Криму і засудило агресію Росії, що відображено в численних резолюціях, в тому числі Генеральної Асамблеї ООН і ПАРЄ. Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що всі особи, залучені до голосування в Криму, потраплять під санкції. Крім того, результатів виборів не визнає ні Київ, ні Євросоюз.

При цьому Росія не посоромилася розповідати про бажання відкрити відразу чотири виборчі дільниці - в посольстві РФ в Києві, а також в приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. 16 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що в день виборів президента Росії росіян на території України не пускатимуть в посольства і консульства в українських містах. У російському ЦВК і провладних колах уже поскаржилися на порушення Україною прав виборців.

Підготовка до фальсифікацій

Останні дані Всеросійського центру вивчення громадської думки говорять про те, що за Путіна готові проголосувати 69% виборців. Виникає логічне запитання: "Навіщо тоді влаштовувати фальсифікації?" Але вони є.

Член комісії з правом вирішального голосу, яка працює в Москві розповіла "Обозревателю", що напередодні дня голосування бюджетників масово змушували прикріплятися до інших ділянок. "Швидше за все це для того, щоб контролювати - голосували вони чи ні", - розповіла викладачка, активістка і художниця Марія Антонова (ім'я змінено з метою безпеки коментатора - ред.).

У опозиціонера Олексія Навального, якого ЦВК РФ не допустив до участі у виборах, недавно розповіли, як влада буде влаштовувати "каруселі", закликаючи людей отримувати відривні талони.

Серед інтелектуалів поширена думка, що процес голосування в Росії "не має ніякого відношення до демократії, репрезентації і громадянському обов'язку". "Усі побачать просто ще одне шоу. Зараз вас звуть в масовку цього шоу, забезпечити видимість "народу", як ті нещасні люди, яких тітки з прапорцями ганяють стадами по Останкінський коридорах зі студії в студію за 500 рублів в день, які сидять там по 12 годин без чаю і туалету, ляскають по команді і натискають бутафорські знеструмлені кнопки. Ваш голос нікому не потрібний і нецікавий, результат шоу відомий заздалегідь, і важлива лише ваша тушка в кадрі ", - написав у своєму Facebook журналіст і професор російського університету "Вища школа економіки" Сергій Медведєв.

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Вибори в Росії 2018. Всі кандидати

Володимир Путін - чинний президент. Хоче стати президентом в четвертий раз. Згадуючи висунення на третій термін, потрібно відзначити, що воно вже тоді суперечило Конституції РФ, але ЦВК РФ пояснила статтю тим, що висуватися можна лише більше двох разів поспіль.

Ксенія Собчак - "Громадянська ініціатива". Популярність в соцмережах і на ТБ не допомагає завоювати електорат. Перед висуненням Собчак зустрічалася з Путіним і обговорювала своє рішення. За її словами, збиралася об'єднати сили з Навальний, але той відмовився ще до того, як був відсторонений від участі.

Володимир Жириновський - ЛДПР. Шостий раз бореться за пост президента. Скандали і ексцентричні висловлювання - стиль Жириновського. За даними опитувань, за нього в 2018-му році готові проголосувати 5,9%.

Григорій Явлінський - "Яблуко". Був популярний в 90-х, двічі брав участь в президентських виборах.

Сергій Бабурін - "Російський загальнонародний союз". Ще один герой 90-х. Був одним з організаторів націоналістичних "Російських маршів" в Москві.

Павло Грудінін - КПРФ. Вважає Йосипа Сталіна кращим правителем за останні 100 років, а ще - очолював радгосп.

Максим Сурайкін - "Комуністи Росії". Комуністи зі стажем називають цю політілу "партія-спойлер". У КПРФ вже судилися з "Комуністами Росії" за використання партійної символіки, але програли.

Борис Титов - Партія зростання. Сім'я уповноваженого президента з питань захисту прав підприємців володіє заводом шампанських вин "Абрау-Дюрсо". А його прізвище згадується в "кремлівському доповіді" Мінфіну США.