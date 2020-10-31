На виборах у Грузії лідирує правляча партія, у політсили Саакашвілі вдвічі менше: результати екзит-полів
На парламентських виборах у Грузії, що пройшли 31 жовтня, лідирує правляча партія "Грузинська мрія".
Про це свідчать результати декількох екзитполів, передає "Ехо Кавказу". Попередньо, в грузинський парламент можуть пройти 9 партій. Так, на цих виборах був встановлений дуже низький прохідний бар'єр – всього 1%.
За партійними списками буде обрано 120 із 150 депутатів. Ще 30 мандатів буде обрано за мажоритарними округами.
Попередні результати
Згідно з екзит-полом британської організації Survation, "Грузинська мрія" отримала підтримку 52,26% виборців.
Опозиційна коаліція, сформована партією експрезидента Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух", отримала 25,33% голосів.
Ще 4% виборців підтримали іншу опозиційну силу "Європейська Грузія". 3,5% грузин проголосували за "Гірчі", 2,6% – за "Лело".
Ультраправий "Альянс патріотів", якого нещодавно спіймали на фінансуванні з РФ, отримав 2,3%.
До парламенту також попередньо проходять виборчий блок Георгія Вашадзе (2,3%), Грузинська лейбористська партія (1,2%), а також партія "Громадяни" (1%).
Зазначимо, після оприлюднення перших результатів голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі привітав грузинські опозиційні сили з перемогою на виборах.
Відповідне відео було опубліковано на його YouTube-каналі. Як сказав колишній президент Грузії, опозиційні партії отримали "майже 50% голосів", тоді як правляча партія, за його даними, 41%.
Крім того, Саакашвілі заявив, що посада грузинського прем'єр-міністра, на яку його висували в партії, йому не цікава.
Порушення на виборах
Як пише "Новости-Грузия", біля виборчої дільниці №79 у тбіліському районі Глдані в день парламентських виборів сталася масова бійка між прихильниками двох конкуруючих партій "Грузинська мрія" і "Єдиний національний рух".
Напружена ситуація зберігалася кілька годин, біля виборчої дільниці були мобілізовані кілька екіпажів поліції. Учасники проявляли агресію і щодо журналістів.
Під час інциденту нібито був затриманий член передвиборчого штабу Ніки Мелія, кандидата в мажоритарні депутати парламенту від коаліції "Сила в єдності".
Директор департаменту патрульної поліції Важа Сирадзе повідомив, що в результаті затримали п'ять осіб.
"Ці особи затримані у зв'язку з адміністративним правопорушенням, за непокору поліції і дрібне хуліганство", – сказав Сирадзе.
МВС Грузії також повідомило, що почало розслідування через шість інцидентів, які сталися під час голосування на парламентських виборах, зокрема, за фактами насильства.
Так, у тбіліському мікрорайоні Діді Дігомі на виборчій дільниці №40 побили активіста "Єдиного національного руху" Звіада Куправа.
Інший інцидент за участю кандидата в мери Кутаїсі від "Лейбористської партії Грузії" стався біля виборчої дільниці №37.
Розподіл голосів згідно з опитуваннями виборців
Дані екзит-полу, проведеного компанією IPSOS на замовлення каналу "Мтаварі архі"
"Грузинська мрія – демократична Грузія" – 41%
"Єдиний національний рух – Сила в єдності" – 33%
"Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія" – 5%
"Лело – Мамука Хазарадзе" – 4%
"Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі" – 3%
"Гірчі" – 3%
"Альянс патріотів" – 2%
Лейбористська партія – 2%
"Ніно Бурджанадзе – Єдина Грузія" – 1%
"Алеко Елісашвілі – Громадяни" – 1%
Дані екзит-полу Public Opinion Strategies на замовлення телекомпанії "Імеді"
"Грузинська мрія – демократична Грузія" – 55%
"Єдиний національний рух – Сила в єдності" – 23%
"Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія" – 3%
"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3%
"Альянс патріотів" – 3%
"Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі" – 3%
"Гірчі" – 3%
Лейбористська партія – 1%
"Ніно Бурджанадзе – Єдина Грузія" – 1%
"Алеко Елісашвілі – Громадяни" – 1%
Дані екзит-полу, проведеного компанією Edison Research на замовлення телекомпанії "Формула"
"Грузинська мрія – демократична Грузія" – 46%
"Єдиний національний рух – Сила в єдності" – 28%
"Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія" – 5%
"Гірчі" – 3%
"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3%
"Альянс патріотів" – 2%
"Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі" – 2%
Лейбористська партія – 1%
"Алеко Елісашвілі – Громадяни" – 1%
Явка на виборах
За даними Центральної виборчої комісії Грузії, на 17:00 проголосували 1 607 530 громадян (45,77%)
На виборах парламенту в 2016 році явка виборців на дільниці на 17:00 склала 42.04%, а на виборах в 2012 році – 53,03%.
Що стосується президентських виборів 2018 року, то в першому турі явка на 17:00 склала 38,16%, а в другому турі – 47,31%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на парламентських виборах у Грузії громадянам треба було зробити вибір між 50 виборчими суб'єктами – 48 партіями і 2 блоками, а також між мажоритарними кандидатами, висунутими цими суб'єктами та ініціативними групами.