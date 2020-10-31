На виборах у Грузії лідирує правляча партія, у політсили Саакашвілі вдвічі менше: результати екзит-полів

На парламентських виборах у Грузії, що пройшли 31 жовтня, лідирує правляча партія "Грузинська мрія".

Про це свідчать результати декількох екзитполів, передає "Ехо Кавказу". Попередньо, в грузинський парламент можуть пройти 9 партій. Так, на цих виборах був встановлений дуже низький прохідний бар'єр – всього 1%.

За партійними списками буде обрано 120 із 150 депутатів. Ще 30 мандатів буде обрано за мажоритарними округами.

Згідно з екзит-полом британської організації Survation, "Грузинська мрія" отримала підтримку 52,26% виборців.

Опозиційна коаліція, сформована партією експрезидента Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух", отримала 25,33% голосів.

Ще 4% виборців підтримали іншу опозиційну силу "Європейська Грузія". 3,5% грузин проголосували за "Гірчі", 2,6% – за "Лело".

Ультраправий "Альянс патріотів", якого нещодавно спіймали на фінансуванні з РФ, отримав 2,3%.

До парламенту також попередньо проходять виборчий блок Георгія Вашадзе (2,3%), Грузинська лейбористська партія (1,2%), а також партія "Громадяни" (1%).

Як пише "Новости-Грузия", біля виборчої дільниці №79 у тбіліському районі Глдані в день парламентських виборів сталася масова бійка між прихильниками двох конкуруючих партій "Грузинська мрія" і "Єдиний національний рух".

Напружена ситуація зберігалася кілька годин, біля виборчої дільниці були мобілізовані кілька екіпажів поліції. Учасники проявляли агресію і щодо журналістів.

Під час інциденту нібито був затриманий член передвиборчого штабу Ніки Мелія, кандидата в мажоритарні депутати парламенту від коаліції "Сила в єдності".

Директор департаменту патрульної поліції Важа Сирадзе повідомив, що в результаті затримали п'ять осіб.

"Ці особи затримані у зв'язку з адміністративним правопорушенням, за непокору поліції і дрібне хуліганство", – сказав Сирадзе.

МВС Грузії також повідомило, що почало розслідування через шість інцидентів, які сталися під час голосування на парламентських виборах, зокрема, за фактами насильства.

Так, у тбіліському мікрорайоні Діді Дігомі на виборчій дільниці №40 побили активіста "Єдиного національного руху" Звіада Куправа.

Інший інцидент за участю кандидата в мери Кутаїсі від "Лейбористської партії Грузії" стався біля виборчої дільниці №37.

"Грузинська мрія – демократична Грузія" – 41%

"Єдиний національний рух – Сила в єдності" – 33%

"Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія" – 5%

"Лело – Мамука Хазарадзе" – 4%

"Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі" – 3%

"Гірчі" – 3%

"Альянс патріотів" – 2%

Лейбористська партія – 2%

"Ніно Бурджанадзе – Єдина Грузія" – 1%

"Алеко Елісашвілі – Громадяни" – 1%

"Грузинська мрія – демократична Грузія" – 55%

"Єдиний національний рух – Сила в єдності" – 23%

"Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія" – 3%

"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3%

"Альянс патріотів" – 3%

"Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі" – 3%

"Гірчі" – 3%

Лейбористська партія – 1%

"Ніно Бурджанадзе – Єдина Грузія" – 1%

"Алеко Елісашвілі – Громадяни" – 1%

"Грузинська мрія – демократична Грузія" – 46%

"Єдиний національний рух – Сила в єдності" – 28%

"Бакрадзе, Угулава, Бокерія – Європейська Грузія" – 5%

"Гірчі" – 3%

"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3%

"Альянс патріотів" – 2%

"Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі" – 2%

Лейбористська партія – 1%

"Алеко Елісашвілі – Громадяни" – 1%

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, на 17:00 проголосували 1 607 530 громадян (45,77%)

На виборах парламенту в 2016 році явка виборців на дільниці на 17:00 склала 42.04%, а на виборах в 2012 році – 53,03%.

Що стосується президентських виборів 2018 року, то в першому турі явка на 17:00 склала 38,16%, а в другому турі – 47,31%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парламентських виборах у Грузії громадянам треба було зробити вибір між 50 виборчими суб'єктами – 48 партіями і 2 блоками, а також між мажоритарними кандидатами, висунутими цими суб'єктами та ініціативними групами.