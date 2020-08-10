Вибори в Білорусі: спостерігач заявив про перемогу Тихановської над Лукашенком

Штаб Тихановської не визнає результати виборів.
Представник громадської ініціативи зі спостереження на виборах президента Білорусі "Чесні люди" Владислав Станкевич заявив про інформаційну блокаду і порушення на виборчих дільницях.
На брифінгу в штабі Світлани Тихановської він повідомив, що на 85 зі 126 спостережуваних дільниць опозиційна кандидатка здобула перемогу над Олександром Лукашенком.
"Ми працюємо в умовах інформаційної блокади. З того, що встигли – сфотографували підсумкові протоколи на 126 дільницях, на 85 з них перемогла Тихановська", – сказав Станкевич.
За даними штабу, у всіх регіонах Білорусі виборці віддали від 70% до 90% голосів за Тихановську.
На аргумент, що у штабу є дані тільки з частини дільниць, довірена особа політика Ольга Ковалькова заперечила, що "це вся картина, тому що дільниці розташовані по всій Білорусі".
"Не може бути підтримки Світлани на одній дільниці 90%, а на другій 3, або 6, або 8%", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Разом з тим, його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.
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