МоваЯзык

Топтеми:

Вибори в Білорусі: спостерігач заявив про перемогу Тихановської над Лукашенком

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
7,5 т.
Штаб Тихановської не визнає результати виборів

Штаб Тихановської не визнає результати виборів.

Представник громадської ініціативи зі спостереження на виборах президента Білорусі "Чесні люди" Владислав Станкевич заявив про інформаційну блокаду і порушення на виборчих дільницях.

На брифінгу в штабі Світлани Тихановської він повідомив, що на 85 зі 126 спостережуваних дільниць опозиційна кандидатка здобула перемогу над Олександром Лукашенком.

"Ми працюємо в умовах інформаційної блокади. З того, що встигли – сфотографували підсумкові протоколи на 126 дільницях, на 85 з них перемогла Тихановська", – сказав Станкевич.

За даними штабу, у всіх регіонах Білорусі виборці віддали від 70% до 90% голосів за Тихановську.

На аргумент, що у штабу є дані тільки з частини дільниць, довірена особа політика Ольга Ковалькова заперечила, що "це вся картина, тому що дільниці розташовані по всій Білорусі".

"Не може бути підтримки Світлани на одній дільниці 90%, а на другій 3, або 6, або 8%", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьПротести у БілорусіСвітлана ТихановськаОлександр Лукашенко
Поділитися в Facebook
  2. Світ