Вибори в Білорусі не були демократичними – Україна приєдналася до декларації ЄС
Україна підтримала позицію Європейського Союзу, відповідно до якої вибори президента Білорусі не були демократичними та вільними.
Країна приєдналася до відповідної декларації ЄС 11 серпня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
"У контексті приєднання України до заяв ЄС щодо ситуації в Білорусі повідомляємо, що 11 серпня було оприлюднено декларацію ЄС, відкриту для приєднання третіх країн "Білорусь: Декларація Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС щодо виборів президента". Україна приєдналася до зазначеної декларації", – зазначили у відомстві.
У документі наголошується, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані демократичними.
У ньому йдеться, що влада застосувала "непропорційне і неприйнятне насильство, у результаті чого принаймні одна людина загинула (на той час було відомо про одну жертву – прим.ред.), та багато хто отримав поранення". Також "тисячі людей були затримані, посилилося придушення свобод зборів, ЗМІ".
"Ми закликаємо владу Білорусі негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Крім того, відомості національних спостерігачів, які заслуговують на довіру, вказують на те, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-учасниці ОБСЄ", – йдеться у тексті декларації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 11 серпня виступив із заявою про те, що президентські вибори 9 серпня в Білорусі не були демократичними і вільними. Також Брюссель пригрозив застосувати санкції проти Мінська.
Нагадаємо, що з 9 серпня в країні почалися акції протесту, під час яких силовики жорстко затримували протестувальників. У результаті протистоянь, за даними Міністерства охорони здоров'я, загинули дві людини.