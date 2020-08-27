Вибори в Білорусі не були демократичними – Україна приєдналася до декларації ЄС

Затримання під час протестів у Білорусі.

Україна підтримала позицію Європейського Союзу, відповідно до якої вибори президента Білорусі не були демократичними та вільними.

Країна приєдналася до відповідної декларації ЄС 11 серпня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"У контексті приєднання України до заяв ЄС щодо ситуації в Білорусі повідомляємо, що 11 серпня було оприлюднено декларацію ЄС, відкриту для приєднання третіх країн "Білорусь: Декларація Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС щодо виборів президента". Україна приєдналася до зазначеної декларації", – зазначили у відомстві.

У документі наголошується, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані демократичними.

У ньому йдеться, що влада застосувала "непропорційне і неприйнятне насильство, у результаті чого принаймні одна людина загинула (на той час було відомо про одну жертву – прим.ред.), та багато хто отримав поранення". Також "тисячі людей були затримані, посилилося придушення свобод зборів, ЗМІ".

"Ми закликаємо владу Білорусі негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Крім того, відомості національних спостерігачів, які заслуговують на довіру, вказують на те, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-учасниці ОБСЄ", – йдеться у тексті декларації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 11 серпня виступив із заявою про те, що президентські вибори 9 серпня в Білорусі не були демократичними і вільними. Також Брюссель пригрозив застосувати санкції проти Мінська.

Нагадаємо, що з 9 серпня в країні почалися акції протесту, під час яких силовики жорстко затримували протестувальників. У результаті протистоянь, за даними Міністерства охорони здоров'я, загинули дві людини.

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