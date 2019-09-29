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30 вересня • оновлено в 06:02
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Друг Путіна перемагає на виборах в Австрії після скандалу з РФ

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В Австрії завершилося голосування на дострокових парламентських виборах.

За попередніми даними лідирує Австрійська народна партія (АНП) на чолі з Себастьяном Курцем, повідомляють "РИА Новости".

Згідно з даними екзит-полу лідирує Австрійська народна партія (АНП), набираючи 37%. Глава партії Себастьян Курц, як очікується, знову займе пост канцлера Австрії. Він є давнім симпатиком президента РФ Володимира Путіна.

Себастьян Курц

Себастьян Курц

"Укрінформ"

Новини
Австрия ищет российского шпиона

Також до парламенту можуть пройти Соціал-демократична партія Австрії, Австрійська партія свободи (АПС), праволіберальна NEOS і "Зелені".

За законами Австрії до складу Національної ради (нижня палата парламенту) входять 183 депутати, які обираються тільки за партійними списками. Щоб пройти в парламент партії необхідно подолати поріг в 4%.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії в неділю, 29 вересня, почалися дострокові парламентські вибори, які були спровоковані скандалом з "російським слідом".

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Особа
Себастьян Курц
Місце
Австрія
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Горе не быть другом Путина. Где они теперь главы стран - "друзей Сирии". Асад - друг и сидит на месте. Ни Обамы, ни Байдена и пр. Манафортов...Вот и тов. "Волк" (Курт Волкер) засобирался по другим важным делам. И Пеццюлька уже не знает повеят ли на него долги Украины или повесят вместе с долгами самого.
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Н Олег
Н Олег
симпатия к Путину - гарантия победы...
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Куни Чан
Куни Чан
У Путина хотя бы друзья есть)
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