В Австрії завершилося голосування на дострокових парламентських виборах.

За попередніми даними лідирує Австрійська народна партія (АНП) на чолі з Себастьяном Курцем, повідомляють "РИА Новости".

Згідно з даними екзит-полу лідирує Австрійська народна партія (АНП), набираючи 37%. Глава партії Себастьян Курц, як очікується, знову займе пост канцлера Австрії. Він є давнім симпатиком президента РФ Володимира Путіна.

Себастьян Курц "Укрінформ"

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Також до парламенту можуть пройти Соціал-демократична партія Австрії, Австрійська партія свободи (АПС), праволіберальна NEOS і "Зелені".

За законами Австрії до складу Національної ради (нижня палата парламенту) входять 183 депутати, які обираються тільки за партійними списками. Щоб пройти в парламент партії необхідно подолати поріг в 4%.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії в неділю, 29 вересня, почалися дострокові парламентські вибори, які були спровоковані скандалом з "російським слідом".

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