Спершу питання буде вирішуватися на рівні федеральних судів, куди юристи Трампа вже подали позови з вимогою призупинити підрахунок голосів в Мічигані, Джорджії і Пенсільванії. Юристи Трампа також заявили, що вони будуть вимагати перерахунку голосів у Вісконсині.

У 2000 році Верховний суд призупинив перерахунок голосів у Флориді, що зіграло на руку Дж. Бушу-мл. У Верховному суді перевага зараз у Трампа 6-3. Якщо рішення федеральних судів його не влаштують, то він напевно подасть до Верховного суду.

Тепер важливо, які розклади сил у федеральних судах цих штатів. У будь-якому випадку, з огляду на мінімальний розрив між конкурентами на виборах, вже можна стверджувати, що США вступають в період Конституційного кризи, так як варіантів розвитку подій маса, а однозначно і чітко прописаних законів по ізібірательному законодавству немає. І кожна сторона буде трактувати їх на свій лад.

Юристи Трампа будуть опротестовувати кожен голос за Байдена, відданий поштою. Так як навіть якщо ім'я та прізвище буде прописана невірно, то такий бюлетень буде визнаним зіпсованим. Помарку на конверті, підпис і всякі інші дрібниці будуть враховуватися.

14 грудня проголосує колегія вибірників. Але є варіанти, що будуть створені паралельно кілька колегій на рівні штатів. І від того, хто губернатор в штаті демократи або республіканець, буде залежати рішення, яку з них затвердять. Прецеденти були у Флориді в 2000 році, коли Гор намагався створити свою колегію. Але Джеф Буш - молодший брат Джорджа затвердив свою, яка в підсумку і принесла перемогу брату в купе з рішенням Верховного суду призупинити перерахунок голосів у Флориді.

До того ж в історії США були прецеденти, коли виборщики голосували не за того кандидата, за якого проголосувала більшість жителів делегував їх штату. В останній раз таке було ... в 2016 році!

З огляду на все поправки в Конституції США і правові колізії, на думку американських юристів, які моделювали ситуації розвитку подібних подій перед виборами, є навіть варіант, що до дня інавгурації президента США громадяни США так і не дізнаються імені 46-го президента Сполучених Штатів, а виконання обов'язків президента перейде до заклятому ворогові Трампа Главі Нижньої Палати Конгресу Ненсі Пелосі.

Так що все тільки починається і найцікавіше нас чекає ще попереду!

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