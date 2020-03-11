Вибори у США: Байден вирвався в лідери в чотирьох штатах

За попередніми підсумками голосування ексвіце-президент США Джо Байден перемагає на внутрішньопартійних виборах у чотирьох штатах.

При цьому він істотно збільшив відрив від свого найближчого конкурента, сенатора з Вермонта Берні Сандерса, пише The Washington Post.

Станом на ранок 11 березня Байден впевнено виграє виборну гонку в Мічигані (52,9% проти 36,7% у Сандерса), Міссісіпі (81% проти 14,8%), Міссурі (60,1% проти 34,5%) і в Айдахо (48,9% проти 42,4%).

Джо Байден "Голос Америки"

Разом з тим, в Північній Дакоті Сандерс отримав 47,5% голосів проти 39,3% у Байдена. Проте у Вашингтоні їх шанси на перемогу практично зрівнялися – 32,7% проти 32,5%.

Нагадаємо, 10 березня партійні вибори (праймеріз) в США пройшли в шести штатах. На них виборці вирішують, хто буде суперником нинішнього американського президента-республіканця Дональда Трампа від Демократичної партії на виборах 3 листопада.

Підсумки праймеріз у чотирьох штатах США The Washington Post

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на 5 березня Байден впевнено лідував у 10 штатах з 14 на масштабних внутрішньопартійних голосуваннях.

Нагадаємо, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру з праймеріз Демократичної партії на користь Байдена.

Аналогічно вчинила сенатор Камала Харріс, яка поступилася дорогою Байдену.

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