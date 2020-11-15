Трамп відмовився визнати поразку на виборах, звинувативши Байдена в махінаціях

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його головний конкурент на виборах, демократ Джо Байден виграв голосування, але тільки через те, що результати були сфальсифіковані.

У неділю, 15 листопада, чинний глава Сполучених Штатів написав на сторінці в Twitter, що на виборах і під час підрахунку голосів не було спостерігачів.

Як стверджує президент, Байден "виграв лише в очах ЗМІ з фейковими новинами".

Трамп відмовився визнавати свою поразку. За його словами, він нічим не поступається представнику Демократичної партії. Водночас американський лідер визнав, що на них "чекає довгий шлях".

Скриншот

"Вибори сфальсифіковані. Ми переможемо!" – написав в іншому пості Трамп.

Скриншот

Він стверджує, що всі "механічні збої", які відбулися в ніч виборів, насправді пов'язані з фальсифікаціями.

"Однак їм вдалося багато чого, але їх не спіймали", – заявив політик, очевидно, натякаючи на своїх конкурентів.

Крім того, Трамп накинувся на приватну компанію Dominion (виробник ПО для голосування), назвавши її "радикально лівою". Електронна система голосування нібито має "погану репутацію" і "нікчемне обладнання", стверджує він.

Чинний президент США також назвав голосування поштою "дурним жартом".

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, Байден попередньо отримав більшість у Пенсильванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL: