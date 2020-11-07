Трамп відреагував на результати виборів у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що його опонент на виборах Джо Байден поквапився назвати себе новим лідером країни.

Про це повідомив Fox News із посиланням на заяву республіканця, яку поширив його передвиборний штаб 7 листопада.

"Всім нам відомо, чому Джо Байден поспішає незаслужено видати себе за переможця і чому дружні йому ЗМІ щосили намагаються йому допомагати: вони не хочуть, щоб правда вийшла назовні", – йдеться в заяві.

Трамп зазначив, що вимагатиме перерахунку голосів. Розгляд справи розпочнеться у понеділок, 9 листопада.

"Все дуже просто – ці вибори ще далекі від завершення. Джо Байден ще офіційно не визнаний переможцем ні в одному зі штатів, не кажучи вже про штати, які вагаються, в яких буде проводитися обов'язковий перерахунок голосів, або штати, де в нашого передвиборного штабу є обґрунтовані юридичні претензії, які можуть виявити остаточного переможця", – додав він.

Далі цитуємо повідомлення чинного американського президента:

"Наприклад, у Пенсільванії нашим законним спостерігачам не надали повноцінного доступу до процесу підрахунку голосів. Законно віддані голоси вирішують, хто стане президентом, а не новинні організації.

У понеділок наш передвиборний штаб розпочне розгляд нашої справи в суді з тим, щоб забезпечити повне дотримання норм виборчого права й упевнитися, що президентом стане законний переможець. Американський народ заслуговує чесних виборів: це означає підрахунок усіх законно поданих бюлетенів і виключення тих бюлетенів, що були подані незаконно. Лише так можна забезпечити повну довіру громадськості до наших виборів.

Як і раніше шокує той факт, що передвиборний штаб Байдена відмовляється погодитися з цим основним принципом і вимагає підрахунку навіть підроблених, фальшивих бюлетенів, а також голосів померлих виборців чи громадян, які не мають права голосувати. Тільки винна у вчиненні правопорушення сторона може незаконно позбавити спостерігачів доступу до приміщень, де ведеться підрахунок голосів, а потім відстоювати це рішення в судовому порядку.

Так що ж приховує Байден? Я не заспокоюся, поки для американських громадян не буде здійснено чесний підрахунок голосів, якого вони заслуговують і якого вимагає демократія".

Повна заява Трампа Fox News

Більш детально про вибори в США читайте в нашій трансляції за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, Трамп став 11-м американським главою, який, згідно з попередніми даними, програв вибори на вищий пост у країні. Список інших президентів, які не змогли переобратися на другий термін, читайте тут.