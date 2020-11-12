Путін вичікує громадянську війну в США після "видворення" Трампа – історик

Глава РФ Володимир Путін нібито вирішив не допомагати Дональду Трампу виграти вибори-2020 у США, а обраного президента Джо Байдена не вітав, оскільки "вичікує початку громадянської війни".

Таку думку в статті для видання "Гордон" висловив американський політолог та історик російського походження Юрій Фельштинський. Експерт нагадав, що Трамп неодноразово звинувачував демократів у фальсифікаціях і може не погодитися прийняти результати голосування. У зв'язку з цим Фельштинський вважає, що виселення чинного американського президента з Білого дому може затягнутися і "прийняти найнесподіваніші й огидні форми".

Він назвав недавні вибори в США "протестними", оскільки кандидат від республіканців не втратила підтримку, а навпаки – набрав більше голосів, ніж у 2016 році. Однак, Байден і Демократична партія зуміли об'єднати навколо себе більше людей, ніж на минулих виборах, і загітувати їх проголосувати.

Фельштинський, оцінюючи практично рівні результати Трампа та Байдена, сказав, що це свідчить про розкол країни.

"На цих виборах ми могли програти не вибори, а країну. Ми опинилися на краю прірви, в яку майже впали. І те, що цього не сталося, велика удача", – вважає історик.

За його словами, невідомо, як буде відбуватися видворення Трампа та його людей із Білого дому.

"Невідомо, як у такій кризовій ситуації, яка виникла, коли Трамп стверджує, що на виборах переміг він, поведе себе Сенат, де фактична більшість наразі знаходиться у республіканців", – вказав політолог.

На його думку, Путін не привітав обрання Байдена, тому що "вичікує початку громадянської війни, заради якої він привів Трампа в Білий дім у 2016 році, і посилає Трампу сигнал, що в цій війні надасть йому посильну допомогу, якщо Трамп її почне".

Історик вважає, що в 2016 році Росія допомогла виграти вибори Трампу, але не так для його перемоги, як для програшу й "покарання" кандидатки від демократів Хілларі Клінтон.

Але, як сказав експерт, підвищена увага до взаємин Москви та Вашингтона не дозволила Кремлю "скористатися вигодами".

Фельштинський нагадав, що обраний глава Сполучених Штатів повинен вступити на посаду 20 січня 2021 року. Після цієї дати Трамп буде або колишнім, або незаконним президентом.

Юрій Фельштинський vse42.ru

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