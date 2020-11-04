Вибори-2020 у США побили рекорди з явки і кількості голосів за кандидата

Президентські вибори – 2020 у США, які відбулися 3 листопада, стали рекордними щодо явки за останні 120 років. Крім того, рекордні дані показав кандидат від демократів Джо Байден.

Небувалий "ажіотаж" виборців

Як пише The Hill, у голосуванні 3 листопада взяло участь 66,9% американців (160 мільйонів осіб). Видання посилається на попередні дані проєкту United States Election Project.

"Це не помилка. На президентських виборах 2020 року було найвища явка за 120 років", – прокоментував цифри професор політології Університету Флориди Майкл Макдональд, який брав участь у дослідженні попередніх даних волевиявлення американців.

Зазначається, що показник явки був вищим у 1900 році (73%), коли президента Вільяма Маккінлі переобрали на другий термін.

Показники Байдена

Як випливає з даних, представлених виданням The Guardian, представник Демократичної партії отримав на виборах більше голосів, ніж будь-який інший претендент на посаду президента США в історії (69 759 833 бюлетенів на його користь за даними на 18:30 за Києвом).

Попередній рекорд поставив Барак Обама 2008 року (69 498 516 голосів).

Зазначимо, переможця в США на президентських виборах призначають не за загальною кількістю тих, хто проголосував, а за голосами виборців, кількість яких у кожному штаті відрізняється. Кандидат, який набере найбільше в конкретному штаті, отримає всі голоси вибірників цього регіону.

Більш детально про американські вибори 3 листопада читайте в нашій текстовій трансляції за посиланням.

Фоторепортаж про те, як проходило голосування в США, можна подивитися за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, після перших результатів голосування і Дональд Трамп, і Джо Байден заявили про свою перемогу.

Чинний президент, представник Республіканської партії, повідомив про "феноменальну" перемогу. У штабі кандидата на пост глави США від демократів стверджують, що новим президентом стане Байден.