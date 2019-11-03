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3 листопада • оновлено в 13:37
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Зламали не росіяни: Україну звинуватили у втручанні в вибори президента США

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Глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт припустив, що Україна, а не РФ, стояла за зломом серверів нацкомітету Демократичної партії під час виборів 2016 року.

Манафорт наполягав на цьому ще в ході президентської компанії Трампа. Про це в квітні 2018 року в бесіді з командою спецпрокурора Роберта Мюллера розповів колишній заступник глави штабу Трампа Рік Гейтс. Матеріали розслідування були опубліковані нещодавно, передають CNN і BuzzFeed.

"Гейтс згадав, як Манафорт говорив, що злом, ймовірно, був здійснений українцями, а не росіянами", – йдеться в короткому викладі інтерв'ю.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Гейтс також зазначив, що теорію про причетність Києва до втручання в президентські вибори підтримав Костянтин Килимник – політконсультант Манафорта, якого в США підозрюють у роботі на російську розвідку.

"Килимник висловив думку, що злом, можливо, був здійснений російськими оперативниками в Україні", – сказав він.

Сам Килимник заперечував будь-які зв'язки з Росією, а також відповідальність за втручання Москви у вибори 2016 року. Росія зі свого боку заперечує втручання в американські вибори.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

ВВС

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Теми
Політичні скандали в США Вибори в США
Особи
Пол Манафорт Дональд Трамп Роберт Мюллер
Місце
США
Теги
політика скандали
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ну свидомые!!! А это уже залёт!!! Не зрада... А ЗРАДИЩЕ!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так какие проблемы?берите вот Петя Луценко Турчинов парубий и т.д. садите это при них было вот и судите мы их с радостью выдадим для суда в США)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На очереди боинг
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Захаров Дмитрий, Боинг сюит русскими и это уже давно доказано и с Украину ещё пол года назад сняли обвинения))))
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