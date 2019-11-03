Зламали не росіяни: Україну звинуватили у втручанні в вибори президента США

Глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт припустив, що Україна, а не РФ, стояла за зломом серверів нацкомітету Демократичної партії під час виборів 2016 року.
Манафорт наполягав на цьому ще в ході президентської компанії Трампа. Про це в квітні 2018 року в бесіді з командою спецпрокурора Роберта Мюллера розповів колишній заступник глави штабу Трампа Рік Гейтс. Матеріали розслідування були опубліковані нещодавно, передають CNN і BuzzFeed.
"Гейтс згадав, як Манафорт говорив, що злом, ймовірно, був здійснений українцями, а не росіянами", – йдеться в короткому викладі інтерв'ю.
Дональд Трамп
Гейтс також зазначив, що теорію про причетність Києва до втручання в президентські вибори підтримав Костянтин Килимник – політконсультант Манафорта, якого в США підозрюють у роботі на російську розвідку.
"Килимник висловив думку, що злом, можливо, був здійснений російськими оперативниками в Україні", – сказав він.
Сам Килимник заперечував будь-які зв'язки з Росією, а також відповідальність за втручання Москви у вибори 2016 року. Росія зі свого боку заперечує втручання в американські вибори.
Пол Манафорт
ВВС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 березня колишнього главу виборчого штабу Трампа, який працював на президента України Віктора Януковича, Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаним з лобістською діяльністю в Україні.
Розслідування Мюллера не виявило змови передвиборного штабу Трампа з Росією.
Манафорта збиралися відправити на острів Райкерс – найбільшу колонію в світі, де він повинен був утримуватися в одиночній камері для "власної безпеки". Його переведення у результаті скасували.
Зараз 70-річний Манафорт знаходиться у в'язниці суворого режиму в штаті Пенсільванія.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Політичні скандали в США" на сайті "OBOZREVATEL".