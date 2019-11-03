Зламали не росіяни: Україну звинуватили у втручанні в вибори президента США

Глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт припустив, що Україна, а не РФ, стояла за зломом серверів нацкомітету Демократичної партії під час виборів 2016 року.

Манафорт наполягав на цьому ще в ході президентської компанії Трампа. Про це в квітні 2018 року в бесіді з командою спецпрокурора Роберта Мюллера розповів колишній заступник глави штабу Трампа Рік Гейтс. Матеріали розслідування були опубліковані нещодавно, передають CNN і BuzzFeed.

"Гейтс згадав, як Манафорт говорив, що злом, ймовірно, був здійснений українцями, а не росіянами", – йдеться в короткому викладі інтерв'ю.

Дональд Трамп

Гейтс також зазначив, що теорію про причетність Києва до втручання в президентські вибори підтримав Костянтин Килимник – політконсультант Манафорта, якого в США підозрюють у роботі на російську розвідку.

"Килимник висловив думку, що злом, можливо, був здійснений російськими оперативниками в Україні", – сказав він.

Сам Килимник заперечував будь-які зв'язки з Росією, а також відповідальність за втручання Москви у вибори 2016 року. Росія зі свого боку заперечує втручання в американські вибори.

Пол Манафорт ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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