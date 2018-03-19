Вибори Путіна: стало відомо, кому він зобов'язаний результатом

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що рекордною кількістю голосів президент РФ Володимир Путін зобов'язаний кампанії опозиціонера Олексія Навального.

"По-іншому бути могло, оскільки це не вибори, і питання про збереження або незбереження влади немає, то було зрозуміло, що в результаті процедури, яка відбувалася 18 березня, буде перепризначений Володимир Путін. Тут дійсно ніяких сюрпризів немає. Проте до цього можна підходити як до найбільшого соціологічного опитування. Тобто було велике питання в тому, з яким результатом це закінчиться особисто для Путіна і інших учасників процесу, адже в кінцевому підсумку вони для цього туди і йшли", - розповів він в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, практичні порушення в ході виборів, безумовно, були.

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"Але неправильно буде сказати, що вони якось принципово вплинули на результат виборів. Якісь губернатори дуже бояться за своє місце і намагаються показати вождю, як довірена їм територія в єдиному пориві виступає за нього. Таку історію ми бачили в Тюменській і Саратовській областях. За сибірськими регіонами, де з точки зору підрахунку голосів голосування вільне і чесне, результат Путіна склав 70%, плюс-мінус 1%. Ось це, мабуть, і є об'єктивним результатом цього голосування, а шість зверху йому накрутили", - підкреслив Пономарьов.

Він також додав, що в ході підрахунку голосів це було помітно. За першими регіонами у Путіна був 71%.

"Уже протягом ночі, коли стали приходити дані з кавказьких республік і з інших територій з аномальним голосуванням, підтримка доросла до 76%. Єдине, що б я тут принципово зазначив, це голосування в Москві і Санкт-Петербурзі. Вони завжди давали мінус для партії влади і кандидата від неї", - додав екс-депутат Держдуми.

Пономарьов зазначив, що в цей раз вийшло навпаки. У Петербурзі Путін набрав 77% - трохи вище середнього, а в Москві - 72%.

"Це прямий результат кампанії Олексія Навального за бойкот виборів, який забрав з ділянок опозиційного виборця і залишив там тільки провладного. Тому своїм результатом в 76% Путін, звичайно, зобов'язаний особисто Олексію Навальному", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", вибори президента РФ відбулися 18 березня. Путін отримав 76,68% голосів. Пізніше, екс-заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко показав діаграму, де було видно підтасовування явки на виборах.