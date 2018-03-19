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ПолітикаЕкономіка

Вибори Путіна: стало відомо, кому він зобов'язаний результатом

7.2тЧитати новину російською

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що рекордною кількістю голосів президент РФ Володимир Путін зобов'язаний кампанії опозиціонера Олексія Навального.

"По-іншому бути могло, оскільки це не вибори, і питання про збереження або незбереження влади немає, то було зрозуміло, що в результаті процедури, яка відбувалася 18 березня, буде перепризначений Володимир Путін. Тут дійсно ніяких сюрпризів немає. Проте до цього можна підходити як до найбільшого соціологічного опитування. Тобто було велике питання в тому, з яким результатом це закінчиться особисто для Путіна і інших учасників процесу, адже в кінцевому підсумку вони для цього туди і йшли", - розповів він в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, практичні порушення в ході виборів, безумовно, були.

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"Але неправильно буде сказати, що вони якось принципово вплинули на результат виборів. Якісь губернатори дуже бояться за своє місце і намагаються показати вождю, як довірена їм територія в єдиному пориві виступає за нього. Таку історію ми бачили в Тюменській і Саратовській областях. За сибірськими регіонами, де з точки зору підрахунку голосів голосування вільне і чесне, результат Путіна склав 70%, плюс-мінус 1%. Ось це, мабуть, і є об'єктивним результатом цього голосування, а шість зверху йому накрутили", - підкреслив Пономарьов.

Він також додав, що в ході підрахунку голосів це було помітно. За першими регіонами у Путіна був 71%.

"Уже протягом ночі, коли стали приходити дані з кавказьких республік і з інших територій з аномальним голосуванням, підтримка доросла до 76%. Єдине, що б я тут принципово зазначив, це голосування в Москві і Санкт-Петербурзі. Вони завжди давали мінус для партії влади і кандидата від неї", - додав екс-депутат Держдуми.

Пономарьов зазначив, що в цей раз вийшло навпаки. У Петербурзі Путін набрав 77% - трохи вище середнього, а в Москві - 72%.

"Це прямий результат кампанії Олексія Навального за бойкот виборів, який забрав з ділянок опозиційного виборця і залишив там тільки провладного. Тому своїм результатом в 76% Путін, звичайно, зобов'язаний особисто Олексію Навальному", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", вибори президента РФ відбулися 18 березня. Путін отримав 76,68% голосів. Пізніше, екс-заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко показав діаграму, де було видно підтасовування явки на виборах.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори президента Росії
Особи
Володимир ПутінОлексій НавальнийІлля Пономарьов
Місце
Росія
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