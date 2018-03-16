"Вибори Путіна" програно: опозиціонер озвучив тактику

Вибори президента Росії політично програні ще до їхнього початку.

"Треба вести себе так, щоб не відчувати приниження, не відчувати, що тобою маніпулюють", - сказав "Обозревателю" російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

Гозман зізнався, що "коливався між двома варіантами: не брати участь у виборах і піти зіпсувати бюлетень", і зупинився на першому варіанті. Зазначивши, що має намір побувати на виборчій дільниці за кілька хвилин до закінчення голосування, щоб переконатися, що ніхто не використовував його бюлетень - "хоча в Москві цього не будуть робити, звісно", - зауважив опозиціонер.

"Але я це роблю не для того, щоб вплинути на політичну ситуацію - я вважаю, що політично ми вже програли", - пояснив він.

"Обозреватель" запитав, чи можливе призначення другого туру виборів у разі високої явки, як це в інтерв'ю "Обозревателю" спрогнозував старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар. "При всій повазі, мені це здається абсолютно нереалістичним", - відповів Гозман.

Як писав "Обозреватель", раніше Леонід Гозман заявив: останнє рішення щодо Росії уряду Великобританії в зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля свідчать про жалюгідний стан репутації РФ як держави.