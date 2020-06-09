Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає нинішнього лідера держави Дональда Трампа на 14%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN.

"За результатами опитування зареєстрованих виборців, Трамп поступається 14 пунктів Байдену, який офіційно отримав достатню кількість голосів, щоб виграти номінацію від демократів", – сказано в повідомленні.

Канал зазначив, що це найбільша різниця між двома "фіналістами" виборів, яка коли-небудь фіксувалася.

Байдена підтримують 55% американців, це найкращий показник за весь час. Дії Трампа на посаді президента схвалюють 38% респондентів, а 57% – ні. Це найгірший показник республіканця з січня 2019 року.

Трамп і Байден

Як писав OBOZREVATEL, колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг заявив, що виділить приблизно 250 мільйонів доларів на підтримку кандидатури демократа Джо Байдена на президентських виборах в США.