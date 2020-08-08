Розвідка США звинуватила Росію в новому втручанні у вибори

Американська розвідка заявила, що Росія розгорнула кампанію з дезінформації проти колишнього віце-президента Джо Байдена, намагаючись вплинути на результат президентських виборів у США.

Із такою заявою в п'ятницю, 7 серпня, виступив директор Національного центру контррозвідки та безпеки Вільям Еваніна, передає CNN.

Крім того, у виборчу кампанію намагалися втрутитися Іран та Китай. Їх атаки були спрямовані проти американського президента Дональда Трампа.

"За нашими оцінками, Росія використовує низку заходів, щоб у першу чергу очорнити колишнього віце-президента Байдена й тих, кого вона вважає антиросійським "істеблішментом", – йдеться в заяві.

Еваніна зазначив, що Китай "надав би перевагу" програшу Трампа й "розширює свої зусилля із впливу" перед виборами. Іран, за словами директора Наццентру контррозвідки, прагне "підірвати демократичні інститути США, президента Трампа, і розділити країну".

"Спецслужби прийшли до дуже твердих висновків про те, чим займаються росіяни і хто діє від їх імені", – заявив сенатор Кріс Мерфі, демократ із Коннектикуту і член комітету Сенату з міжнародних відносин.

"У брифінгах немає двозначності в намірах росіян і немає двозначності в тому, які наративи вони просувають. І немає жодної двозначності щодо осіб, яких вони використовують, щоб підштовхнути їх", – додав він.

"Цілком очевидно, що іноземні уряди хочуть зірвати наші вибори. Що іранці та китайці не дуже люблять Трампа. Головне, що вони грають у нас на задньому дворі", – сказала представниця республіканців Ліндсі Грем.

Вільям Еваніна. Axios

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