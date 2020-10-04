Байден вирвався вперед Трампа в президентських перегонах у США. Названо цифри

Кандидат від Демократичної партії на виборах у США Джо Байден випереджає на 10% чинного президента Дональда Трампа

Такі результати за місяць до виборів з'явилися в спільному соціологічному опитуванні Ipsos та Reuters. Нагадаємо, голосування за наступного главу Сполучених Штатів призначене на 3 листопада.

Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 51% підтримав Байдена, а 41% – Трампа. 4% респондентів вибрали іншого кандидата. Ще 4% – не визначились із вибором.

Згідно з опитуванням, 65% американців стурбовані проблемою пандемії коронавірусу. 55% впевнені, що Трамп брехав про COVID-19, 34% вважають, що президент США говорив правду. 11% опитаних не змогли відповісти.

Водночас 57% американців заявили, що загалом не схвалюють дії Трампа в боротьбі з пандемією.

Додамо, у Трампа 2 жовтня виявили коронавірус. Лікар розповів про його стан.

Нагадаємо, в кінці вересня повідомлялося, що на опитуванні Harvard CAPS-Harris Poll Трамп та Байден майже зрівнялися (нинішній глава Сполучених Штатів відстав на 2%).

Як раніше писав OBOZREVATEL, кандидат від демократів на американських президентських виборах Джо Байден та Дональд Трамп влаштували перепалку на перших очних дебатах.

Через їх сварку в США вирішили змінити формат подальших дебатів.